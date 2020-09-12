Kırmızı Oda 3. yeni bölüm fragmanı | Kırmızı Oda 2. bölüm izle

Kırmızı Oda 3. yeni bölüm fragmanı dün akşam yayınlanan son bölümün ardından ekranlara geldi. Binnur Kaya'nın baş rolünde yer aldığı ve gerçek hayat hikayelerini konu olan dizinin son bölümünde Hukuk fakültesinden dereceyle mezun olmuş olan Ayla'nın hayat hikayesi ve diğer karakterlerin yaşadıkları anlatıldı. Peki Kırmızı Oda 2. bölümde neler yaşandı? İşte Kırmızı Oda son bölüm izleme linki ve Kırmızı Oda 3. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

Kırmızı Oda'nın 2. bölümünde, Meliha karakterinin annesinin ölümünü ve ablasının başına gelenleri anlatması ekranlara geldi. Hukuk fakültesinden dereceyle mezun olmuş olan Ayla'nın hayat hikayesi ve öfke kontrol sorunu yaşayan Mehmet'in çocukluğunu geçtiği evi anlatması son bölümde anlatıldı.

Meliha, Mehmet ve Ayla'nın hayat hikayesi ilerlerleyen bölümlerde devam edecek.

Kırmızı Oda 2. bölümü kaçıranlar ve tekrar izleyenler haberimizde yer alan linke tıklayarak son bölüme erişebilirsiniz

KIRMIZI ODA 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMDİR?

Dizinin başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan yer alıyor.

Dizide birçok ünlü isim konuk oyuncu olarak yer alacak. Evrim Alasya, Salih Bademci ve Hande Doğandemir, Melisa Sözen konuk olan isimler arasında bulunuyorlar.

KIRMIZI ODA DİZİSİ KONUSU

Dizi, hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinleniyor. Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirildi. Kırmızı Oda’da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak!