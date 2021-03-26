Kırmızı Oda 30. bölüm canlı izle| Kırmızı Oda son bölüm canlı izle

Cuma akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Kırmızı Oda 30. yeni bölümüyle ekranlarda yer alacak. Doktor Hanım, eşi Zafer ile mutlu bir hayatı olduğunu ve kendisini el üstünde tuttuğunu söyleyen Nihal’in (Esra Ronabar) zamansız bayılmalarının sebebini çözmeye çalışır. Zafer ise (Yiğit Özşener) evliliğindeki sorunlarla ilgili zekice tespitleri ile Doktor Hanım’ı şaşırtır.

Recai (Gökhan Yıkılkan), eşine karşı kötü davranışlarına Nazlı’nın kendisine gösterdiği yoğun ilginin sebep olduğunu kabul eder. Doktor Hanım da Recai’nin geçmişine inerek hissettiği değersizlik duygusunun kaynağını çözmeye çalışır.

KIRMIZI ODA 30 BÖLÜM CANLI İZLE| KIRMIZI ODA SON BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

Sadi’nin (Erkan Petekkaya) Abdullah’ın çetesinin içindeki hikayesi devam ederken, çeteye yeni katılan Emre ile ilgili verdiği sır Doktor Hanım’ı derinden sarsar. Sadi, yaşadıklarını anlatırken ufak çaplı bir kriz geçirir. Diğer yanda Piraye ve Deniz, aldıkları önemli kararı kliniğe duyurur.