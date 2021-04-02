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Kırmızı Oda 31. bölüm canlı izle|Kırmızı Oda son bölüm TV8 canlı izle

TV 8 ekranlarının fenomen dizisi Kırmızı Oda yepyeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısında olacak. Doktor hanım, Zafer ile Nihal'in evliliğinin altında yatan esas sebebin ne olduğunu sorgular. İşte Kırmızı Oda 31. bölüm canlı izle|Kırmızı Oda son bölüm TV8 canlı izle...

Kırmızı Oda 31. bölüm canlı izle|Kırmızı Oda son bölüm TV8 canlı izle

Cuma akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Kırmızı Oda'da bu akşam Doktor Hanım, eşi Zafer’le mutlu bir hayatı olduğunu ve çocukluğunu ise peri masalı geçtiğini anlatan Nihal’in gizlediği anlatmaya çekindiği şeyleri öğrenmeye çalışır.

Kırmızı Oda 31. bölüm canlı izle|Kırmızı Oda son bölüm TV8 canlı izle

Öte yandan Nihal'in zamansız bayılmasının altında yatan nedenini çözmeye çalışırken, bu bayılmalarının ilgi çekmek için yapıp yapmadığını sorgular. Zafer ise evliliğinin baştan beri yanlış olduğunu ifade ederken, babası ile olan ilişkisi ve ona duyduğu hislerini açık etmekten korkar. Doktor hanım ise daha çok bu ikilinin bu kadar mutsuz olmasına rağmen neden evlendiğini merak eder.

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Kırmızı Oda 31. bölüm canlı izle|Kırmızı Oda son bölüm TV8 canlı izle

Sadi, Abdullah’ın çetesinin içindeki hikayesi devam ederken, çeteye yeni katılan Emre'ye sahip çıkamadığını mutlu bir ailesi, çok sevdiği kızları her şeyinin olduğunu ama hala o günün utancını yaşadığını söylemesi doktor hanımı derinden etkiler.

Kırmızı Oda 31. bölüm canlı izle|Kırmızı Oda son bölüm TV8 canlı izle

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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