Kırmızı Oda 31. bölüm full izle|Kırmızı Oda son bölüm TV8 full izle

Cuma akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Kırmızı Oda'da bu akşam Doktor Hanım, eşi Zafer’le mutlu bir hayatı olduğunu ve çocukluğunu ise peri masalı geçtiğini anlatan Nihal’in gizlediği anlatmaya çekindiği şeyleri öğrenmeye çalışır.

Öte yandan Nihal'in zamansız bayılmasının altında yatan nedenini çözmeye çalışırken, bu bayılmalarının ilgi çekmek için yapıp yapmadığını sorgular. Zafer ise evliliğinin baştan beri yanlış olduğunu ifade ederken, babası ile olan ilişkisi ve ona duyduğu hislerini açık etmekten korkar. Doktor hanım ise daha çok bu ikilinin bu kadar mutsuz olmasına rağmen neden evlendiğini merak eder.

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Sadi, Abdullah’ın çetesinin içindeki hikayesi devam ederken, çeteye yeni katılan Emre'ye sahip çıkamadığını mutlu bir ailesi, çok sevdiği kızları her şeyinin olduğunu ama hala o günün utancını yaşadığını söylemesi doktor hanımı derinden etkiler.