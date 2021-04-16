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Kırmızı Oda 33. bölüm canlı izle| Kırmızı Oda son bölüm TV8 canlı izle

TV8 ekranlarının sevilen dizi Kırmızı Oda yeni bölümüyle bu akşam izleyicisi ile buluşacak. Doktor hanım, bu kezde Zafer Beyin bunalıma giren babasıyla derinlemesine bir sohbet eder. Peki Vahit beyin herkesten gizlediği gerçek nedir? İşte Kırmızı Oda 33. bölüm canlı izle| Kırmızı Oda son bölüm TV8 canlı izle...

Kırmızı Oda 33. bölüm canlı izle| Kırmızı Oda son bölüm TV8 canlı izle

Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde Delikanlı Sadi çocukluğunun en büyük travmasını Doktor Hanım'a açıklıyor. Sadri'nin yaşadıkları izleyiciye duygusal anlar yaşatırken, doktor hanımın nutku tutulur.

Kırmızı Oda 33. bölüm canlı izle| Kırmızı Oda son bölüm TV8 canlı izle...

Kırmızı Oda 33. bölüm canlı izle| Kırmızı Oda son bölüm TV8 canlı izle

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM ÖZETİ

Nihal, güzellik yarışmasına katılma kararı ile ailenin kurtarıcısı rolünü üstlendiğini ve aile üyelerinin kendisine nasıl umut bağladığını Doktor Hanım’la paylaşır. Zafer’in, babası Vahit hakkında anlattıkları Doktor Hanım’ı meraklandırır.

Zafer, babasının kaldığı otelde yemeden içmeden kesildiğini öğrenince Doktor Hanım ile görüşmesini sağlar. Doktor Hanım, Vahit ile tanışır tanışmaz hastalığının ne olduğunu anlar ve tedavi olması için ikna etmeye çalışır.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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