Kırmızı Oda 33. bölüm canlı izle| Kırmızı Oda son bölüm TV8 canlı izle...

Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde Delikanlı Sadi çocukluğunun en büyük travmasını Doktor Hanım'a açıklıyor. Sadri'nin yaşadıkları izleyiciye duygusal anlar yaşatırken, doktor hanımın nutku tutulur.

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KIRMIZI ODA SON BÖLÜM ÖZETİ

Nihal, güzellik yarışmasına katılma kararı ile ailenin kurtarıcısı rolünü üstlendiğini ve aile üyelerinin kendisine nasıl umut bağladığını Doktor Hanım’la paylaşır. Zafer’in, babası Vahit hakkında anlattıkları Doktor Hanım’ı meraklandırır.

Zafer, babasının kaldığı otelde yemeden içmeden kesildiğini öğrenince Doktor Hanım ile görüşmesini sağlar. Doktor Hanım, Vahit ile tanışır tanışmaz hastalığının ne olduğunu anlar ve tedavi olması için ikna etmeye çalışır.