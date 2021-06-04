Cuma akşamları izleyiciyi TV8 ekranına kilitleyen dizi Kırmızı Oda 40. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Diziyi kesintisiz izlemek isteyenler için haberimizde Kırmızı Oda 40. bölüm full, tek parça izle | TV8 Kırmızı Oda 40. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

KIRMIZI ODA 40. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | TV8 KIRMIZI ODA 40. BÖLÜM CANLI İZLE

İzleyicileri ekran başına kilitleyecek bir bölümle ekrana gelmeye hazırlanan Kırmızı Oda'nın 40. bölüm fragmanında Mitra'nın geçmişi peşini bırakmıyor.

İranlı Mitra, yeni tanıştığı ve ilgi duymaya başladığı Zafer'in Vahit Karahanoğlu'nun oğlu olduğunu öğreniyor. Zafer de Mitra'nın Vahit Bey'le olan geçmişini öğrenmiş olacak ki, Doktor Manolya Hanım'a ''Darmadağınım Manolya Hanım. Bu defa çok kötü çuvalladım.'' dediği görülüyor.

Öte yandan Zafer babası Vahit Bey'in veda mektubunu Doktor Manolya Hanım'a veriyor. Ardından Vahit Bey tüm herkesle vedalaştıktan sonra kalp krizi geçiriyor.

Doktor Hanım'ın ''Hoşçakalın Vahit Bey.'' diyerek ağlaması, Vahit Bey'in öldüğü iddiasını güçlendirse de usta oyuncu Uğur Yücel'in hayat verdiği Vahit Bey karakterinin ölüp ölmeyeceği, 4 Haziran Cuma akşamı ekrana gelecek 40. bölümle birlikte netlik kazanacak.

KIRMIZI ODA 40. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TV8 KIRMIZI ODA 40. BÖLÜM CANLI İZLE