Merve Dizdar, Nihal Yalçın, Ayça Bingöl gibi isimlerin dahil olduğu sevilen dizi Kırmızı Oda heyecan dolu yeni bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Kırmızı Oda 44. bölüm full, tek parça izle | TV8 Kırmızı Oda 44. bölüm canlı izle linklerinden ulaşabilir. İyi seyirler...

KIRMIZI ODA 44. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | TV8 KIRMIZI ODA 44. BÖLÜM CANLI İZLE

SON BÖLÜM ÖZET

Gülben (Merve Dizdar) Kırmızı Oda'ya adımını atar. Daha Doktor Hanım ile tanışamadan korkularına yenik düşer ve klinikten arkasına bakmadan kaçar.

Sürekli garip sesler duyan ve halisünasyonlar gören Rezzan'a (Nihal Yalçın) psikoz teşhisi konur. Ellerine olan nefreti Doktor Hanım'ın ilgisini çeker ve sonunda Rezzan birisine zarar verdiğini itiraf eder.

Derya (Ayça Bingöl) yıllar önce annesinin kucağında geldiği kliniğe tekrar kliniğe gelir. Seslere karşı aşırı hassasiyeti olan Derya, aynı sıcaklık ile Doktor Hanım'a içini döker.

Annesi Asuman Hanım (Başak Daşman) Süveyda'yı(İlayda Alişan) hırsızlık yaptığı gerekçesi ile kliniğe getirir. Henüz gerçek hikayesini dinleyemediğimiz Süveyda Doktor Hanım'a içini açmayı başarabilecek mi?

Klinikte ki ilk günü olaylı geçen Rezzan'ın kapısını kaçmaya çalıştığı gerçekler çalar. Rezzan o çok korktuğu gerçek ile yüzleşebilecek mi?

KIRMIZI ODA 44. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TV8 KIRMIZI ODA 44. BÖLÜM CANLI İZLE