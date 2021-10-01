Ekranların en sevilen dizilerinden olan Kırmızı Oda her cuma TV8 ekranlarında izleyici karşısına geçiyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kırmızı Oda 45. bölüm full, tek parça izle |Kırmızı Oda son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

KIRMIZI ODA 45. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | TV8 KIRMIZI ODA 45. BÖLÜM CANLI İZLE

Derya (Ayça Bingöl) annesini uzaktan görmeye gider ve kardeşi Denizi orada görünce yıkılır. Doktor Hanım'ın yanına geldiğinde ise oldukça dağılmış halde olan Derya, kardeşine sitem eder. Süveyda (İlayda Alişan) ve annesi Asuman (Başak Daşman) kavga ederler. Vicdan azabı çeken Asuman doktor Hanım'ın yanına gelir.

Anlatmadığı şeylerin olduğunu dile getiren Asuman, Süveyda'nın evlatlık bir çocuk olduğunu itiraf eder. Süveyda, annesine hala dargındır. Heyecanlı bir şekilde erkek arkadaşı olduğunu anlatan Süveyda'nın güvensiz tavırları Doktor Hanımın ilgisini çeker. Süveydanın babası Mustafa Bey Süveyda'nın gerçek hikayesini anlatır. Oldukça hüzünlü bir aşkın bebeği olan Süveyda'yı öz kızı kadar sevdiğini anlatan Mustafa Bey, bir yandan da vicdan azabı çeker.

KIRMIZI ODA 45. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TV8 KIRMIZI ODA 45. BÖLÜM İZLE