TV 8 ekranlarında seyirciyle buluşan Kırmızı Oda dizisinde bugün bir değişiklik yaşandı. Her cuma akşamı ekranlarda görmeye alışkın olunan dizi bu akşam yayına girmedi. Peki, Kırmızı Oda bugün neden yok 31 Aralık 2021 Cuma ? Kırmızı Oda dizi bu hafta yok mu? Yeni bölüm ne zaman oynuyor, yayınlanacak? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları...

KIRMIZI ODA BUGÜN NEDEN YOK 31 ARALIK 2021 CUMA ? KIRMIZI ODA DİZİ BU HAFTA YOK MU? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN OYNUYOR, YAYINLANACAK?

Kırmızı Oda dizisinin TV 8 ekranlarında olmamasının nedeni açıklandı. Dizi yılbaşı tatili nedeniyle yeni bölümüne 1 günlük ara verdi. Oyuncuların ve set ekibinin tatilini gerçekleştirebilmesi için bugün yayınlanmayan dizinin bölümü, haftaya yine aynı tarih ve saatte TV 8 ekranlarında seyiricisi ile buluşacak.

KIRMIZI ODA DİZİ KONUSU

Yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek uyarlanan "Kırmızı Oda" dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları ekrana geliyor. Kırmızı Oda'da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, mutluluk ve hüzünler izleyiciyi de bir noktada yakalayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; ekran başındakiler de kendileri ile muhasebeye oturacak.

KIRMIZI ODA DİZİ OYUNCULAR

Kırmızı Oda dizisinin baş rolünü Binnur Kaya üstlenirken; dizideki hikayelerle birlikte kadroya dahil olacak isimler süreç içinde değişim gösteriyor.