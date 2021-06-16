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Kırmızı Oda dizisine bir başka diziden sürpriz konuk!

TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinin sezon finali bölümünden ilk fragman yayınlandı. Bir başka diziden konuk gelen oyuncu izleyenleri şaşırttı. İşte o isim..

Kırmızı Oda dizisine bir başka diziden sürpriz konuk!

 TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinin sezon finali bölümünden ilk fragman yayınlandı. Diziye TRT1 ekranlarında yer alan Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben'i Merve Dizdar konuk oluyor. Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i psikolojik sorunlarından kurtulabilmek için Doktor Hanım'dan yardım istiyor.

Kırmızı Oda dizisine bir başka diziden sürpriz konuk!

GÜLBEN TEDAVİ OLACAK

Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek karakterlerin yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisi, 18 Haziran Cuma akşamı ekrana gelecek olan 42. bölümüyle sezon finali yapacak. Sezon finalinde Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben karakteri Kırmızı Oda'yı ziyaret edecek. 

Sezon finalinde dizide sevdiği adam ile birlikte olamayacağını anlayan Gülben, yeni sezona tedavi olarak girecek. Dizinin akışını değiştirecek olan bu karar, seyirciler tarafından merakla bekleniyor.

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