Kırmızı Oda kadrosuna 2 ünlü isim daha dahil oluyor! Kırmızı Oda 17. bölüm fragmanı

Baş rollerinde Binnur Kaya'nın yer aldığı ve gerçek hayat hikayelerinin konu alındığında Kırmızı Oda'ya son olarak iki isim daha dahil oluyor.

Her hafta izleyicilere bambaşka hayatların hikayelerini aktaran ve birbirinden ünlü isimleri konuk alan Kırmızı Oda'ya bu hafta Ufak Tefek Cinayetler dizisinde önemli bir başarı yakalayan Aslıhan Gürbüz ile Bülent Seyran konuk olacak.

Aslıhan Gürbüz, dizide Kumru karakterini canlandıracak. Kızı ve eşiyle birlikte mutlu bir aile yaşantısı olan Kumru, ailesiyle birlikte gittiği bir büfede yaşadığı krizin ardından eline geçirdiği bıçakla restorandaki bir adama saldırınca hayatı alt üst olacak.

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği 'Kırmızı Oda' 17. bölüm fragmanında yine seyirciden büyük ilgi gören 'Boncuk' karakterinin hikayesinin de devam ettiği dikkatlerinden kaçmadı.