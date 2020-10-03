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  3. Kırmızı Oda Necdet'i canlandıran Taha Baran Özbek kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Kırmızı Oda Necdet'i canlandıran Taha Baran Özbek kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Milyonları ekrana kilitleyen Kırmızı Oda dizisi 5. bölümüyle TV8 ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Dizide Necdet karakterine hayat veren Taha Baran Özbek oyunculuğu ile bölüme damgasını vurdu. Peki Kırmızı Oda Necdet'i canlandıran Taha Baran Özbek kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte detaylar...

Kırmızı Oda Necdet'i canlandıran Taha Baran Özbek kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Kırmızı Oda dizisindeki Necdet karakterine canlandıran  Taha Baran Özbek başarılı oyunculuk performansıyla 5.bölüme damga vurdu. Dizide Özbek'i izleyenler araştırmalarda bulunarak bilgi sahibi olmak istiyorlar. Peki Kırmızı Oda Necdet'i canlandıran Taha Baran Özbek kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte merak edilenler...

TAHA BARAN ÖZBEK KİMDİR?

1998 yılında dünyaya gelmiştir. 22 yaşında olan Taha Baran Özbek, 75 kilodur. İstanbul  Kültür Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon eğitimi almıştır. Şu anda Kırmızı Oda dizisinde Nejdet karakterine hayat vermektedir. 

ROL ALDIĞI PROJELER

Dip (2018) 

Bir Litre Gözyaşı (2018)

Bizim Hikaye (2018)

Azize  (2019 )

Kırmızı Oda (2020)

Kırmızı Oda Nejdeti canlandıran Taha Baran Özbek kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

 

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