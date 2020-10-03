Kırmızı Oda dizisindeki Necdet karakterine canlandıran Taha Baran Özbek başarılı oyunculuk performansıyla 5.bölüme damga vurdu. Dizide Özbek'i izleyenler araştırmalarda bulunarak bilgi sahibi olmak istiyorlar. Peki Kırmızı Oda Necdet'i canlandıran Taha Baran Özbek kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte merak edilenler...

TAHA BARAN ÖZBEK KİMDİR?

1998 yılında dünyaya gelmiştir. 22 yaşında olan Taha Baran Özbek, 75 kilodur. İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon eğitimi almıştır. Şu anda Kırmızı Oda dizisinde Nejdet karakterine hayat vermektedir.

ROL ALDIĞI PROJELER

Dip (2018)

Bir Litre Gözyaşı (2018)

Bizim Hikaye (2018)

Azize (2019 )

Kırmızı Oda (2020)