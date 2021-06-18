Gerçek hayat hikayelerinden alıntılı senaryosuyla cuma günleri izleyiciyi TV8 ekranına kilitleyen dizi Kırmızı Oda'nın ne zaman sezon finali yapacağı merak ediliyor. Peki Kırmızı Oda sezon finali mi yapıyor? Kırmızı Oda sezon finali ne zaman? Yeni sezon ne zaman? İşte detaylar...

KIRMIZI ODA SEZON FİNALİ Mİ YAPIYOR?

TV8 ekranlarında cuma akşamları yayınlanan ve ele aldığı konularla izleyicilerin ilgiyle izlemesini başaran dizi Kırmızı Oda 42. bölümüyle sezon finali yapıyor.

KIRMIZI ODA SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004'te yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlama olan yapımcılığını Onur Güvenatam'ın senaryosunu Banu Kiremitçi'nin üstlendiği dizi Kırmızı Oda 18 Haziran Cuma saat 20.00’de yayınlanacak olan 42. bölümüyle sezona ara veriyor.

SEZON FİNALİNDE NE OLACAK?

“Mutluluk her zaman aradığımız o yolun sonunda olmaz, belki de yolun ta kendisidir” sözüyle geceye damga vurmaya hazırlanan Kırmızı Oda sezon finalinde, Gülben ziyaretiyle yeni başlangıçlara vurgu yapılıyor.

YENİ SEZON NE ZAMAN?

Dizinin yeni sezon tarihi henüz belli değil. Kanaldan bilgi gelir gelmez haberimiz güncellenecektir.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI

Ana karakterler

Doktor Manolya Yadigaroğlu / Doktor Hanım (Binnur Kaya): Kliniğin sahibi ve yılların tecrübesine sahip olan psikiyatr. Aydın ile evlidir.

Sekreter Tuna (Gülçin Kültür Şahin): Kliniğin sekreteri. İyi kalpli, yardımsever ve yufka yürekli biri.

Kafe Görevlisi Aynur (Sezin Bozacı): Kliniğin kafe görevlisidir. Kliniğin alt katın temizliğinden ve yemek servisinden sorumludur.

Çaycı Hüseyin (Baran Can Eraslan): Kliniğin çaycısıdır. Kekeme rahatsızlığı vardır.