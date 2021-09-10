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Kırmızı oda yeni sezon ne zaman başlıyor 2021? Kırmızı oda 2. sezon ne zaman başlayacak 2021?

TV8 ekranlarında yaşanmış öyküleriyle izleyiciyi ekranlara kilitleyen Kırmızı Oda dizisinin yeni sezona başlayacağı haberinin ardından Kırmızı oda yeni sezon ne zaman başlıyor 2021? Kırmızı oda 2. sezon ne zaman başlayacak 2021? Kırımızı oda yeni sezon oyuncuları kimler? soruları aratılmaya başlandı. İşte detaylar...

Kırmızı oda yeni sezon ne zaman başlıyor 2021? Kırmızı oda 2. sezon ne zaman başlayacak 2021?

Kırmızı oda yeni sezon ne zaman başlıyor 2021? Kırmızı oda 2. sezon ne zaman başlayacak 2021? Kırımızı oda yeni sezon oyuncuları kimler? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılmaya başlandı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

KIRMIZI ODA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021? KIRMIZI ODA 2.SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021?

Eylül ayının ortalarına gelinmesiyle tüm kanallarda yeni diziler veya dizilerin yeni sezonları ekranlara gelmeye başladı. Bunlardan birisi olan TV8 ekranlarının fenomen dizileri arasında yer alan Kırmızı Oda'nın da yeni sezon yapacağı bilgisine ulaşıldı. 2. sezonuyla ekranlara gelecek dizinin başlama tarihi olarak da 17 Eylül Cuma günü olarak açıklandı.

Kırmızı oda yeni sezon ne zaman başlıyor 2021? Kırmızı oda 2. sezon ne zaman başlayacak 2021?

KIRMIZI ODA YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Yayınlanan yeni sezon 2. fragmanının ardından diziye Ayça Bingöl, Güneş Hayat, İlayda Alişan, Nihal Yalçın, Ali İpin ve Başak Daşman'ın dahil olacağı belirtilirken dizideki nisan öykülerinin de diğer sezona göre bu sezon daha uzun olacağı belirtildi.

KIRMIZI ODA YENİ SEZON FRAGMANI

Kırmızı Oda yeni sezon fragmanları yayınlandı. İşte çok izleyiciyi ekranlara kilitleyen o dizinin frgmanları;

 

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