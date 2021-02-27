Kırmızı Oda'daki gerdek gecesi sahnesine büyük tepki: Namus böyle bir şey değil

TV8 ekranlarında yayınlanan ve dün akşam 26. yeni bölümüyle ekrana gelen Kırmızı Oda yine adından söz ettirdi. Dizide Aslıhan Gürbüz'ün canlandırdığı Kumru karakterinin hayat hikayesi büyük ilgi gördü.

Kumru çocukken cinsel istismara maruz kalıyor ve köyde yaşayan babaannesinin yanına gönderildikten bir süre sonra ısrar üzerinden köyden bir adamla evlendiriliyor. Ancak Kumru'nun istismara uğradığını bilmeyen koca, düğün gecesi karısının bakire olmadığını anlayınca şiddet uyguluyor.

TV8 ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Binnur Kaya'nın oynadığı Kırmızı Oda, dün akşam 26. yeni bölümüyle ekrana geldi. Dizide Kumru karakterinin küçük yaşlarda başına gelenler izleyiciyi ekrana kilitledi.

Kumru'nun yaşadıklarını izlerken sinirlenen izleyiciler Twitter'dan "Namus böyle bir şey değil" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

İşte Kırmızı Oda dizisindeki sahneler için yapılan bazı yorumlar...