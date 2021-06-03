Kırmızı Oda'dan final kararı: Bir bölüm daha uzatıldı!

Tv8 ekranlarının en sevilen dizilerinden Kırmızı Oda, sezon finaliyle birlikte çekimlerine ara veriyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte birçok dizi sezon finali kararı alırken, her hafta raytin rekorları kıran Kırmızı Oda'nın da final tarihi merak ediliyordu.

41. bölümünün ardından sezon finaline gireceği iddia edilen Kırmızı Oda dizisiyle alakalı olarak çıkan son haberler ise, fina ltarihinin bir bölüm daha uzatılarak 42. haftasında ekranlara ara vermeye hazırlandığı oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, gerek temel oyuncu kadrosu gerek konuk oyuncularıyla, gerçek hikayerlerden kesitler sunarak sosyal medyanın gündemine oturan dizi 42. haftasında sezonu kapatıyor.