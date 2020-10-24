TV8'in iddialı yapımlarından ve seyircisinden kabul gören dizisi Kırmızı Oda ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı dizi 8. bölümüyle dün ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde yaşananları merak edenler ve bölümünün tekrarını izlemek isteyenler Kırmızı Oda 8.bölüm full izle |Kırmızı Oda son bölüm full izle YouTube konularını araştırıyor. İşte detaylar...

KIRMIZI ODA 8. BÖLÜM FULL İZLE

Celil Nalçakan'ın konuk oyuncu olarak dahil olduğu Kırmızı Oda 8. bölümü TV8 ekranlarında izleyiciyle buluştu. Yayınlandığı ilk günden bu yana reytinglere damga vurmayı başaran ve her bölümüyle sosyal medyanın en çok konuştuğu yapımlar arasında olan Kırmızı Oda, sekizinci bölümüyle sizlerle. İşte Kırmızı Oda 23 Ekim son bölümü...

Kırmızı Oda'nın son bölümünü izlemek için tıklayınız.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

Kırmızı Oda'nın YouTube kanalında yayınlanan 8.bölümünü izleyeyebilirsiniz.

KIRMIZI ODA 8. BÖLÜMDE NE OLDU?

‘Kırmızı Oda’nın yeni bölümünde, piyangoyu tutturunca hayatı değişen Salih (Canberk Gültekin) bu kez Doktor Hanım’ın karşısına çok farklı bir halde çıkıyor ve arkadaşı Garip’i (Celil Nalçakan) kliniğe getiriyor. Doktor Hanım, tutkunu olduğu genç kadın tarafından terk edilen Garip’i bir çılgınlık yapmaması için ikna etmeye çalışıyor. Küçük Osman annesinin ölümünü kabullenirken; Doktor Piraye, Akif’in (Deniz Hamzaoğlu) kontrol arzusunun ailevi çatışmalardan kaynaklandığını tespit ediyor. Alya (Melisa Sözen) ise ailesindeki değişimi ve anne babasıyla geçirdiği İstanbul günlerini anlatıyor. ‘Kırmızı Oda’nın sekizinci bölümünde kadroya konuk oyuncu olarak Celil Nalçakan katılıyor.

KIRMIZI ODA 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Kırmızı Oda'nın 9. bölüm fragmanı yayınlandı.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI

Binnur Kaya

Tülin Özen

Burak Sevinç

Meriç Aral

Halit Özgür Sarı

Gülçin Kültür Şahin

Sezin Bozacı

Baran Can Eraslan