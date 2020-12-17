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  3. Kırmızı Oda'nın Alya'sı Melisa Sözen'in estetik itirafı herkesi şok etti!

Kırmızı Oda'nın Alya'sı Melisa Sözen'in estetik itirafı herkesi şok etti!

Kırmızı Oda'dan canlandırdığı Alya karakteri ile izleyenlerin beğenisini toplayan güzel oyuncu Melisa Sözen estetik itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi.

Kırmızı Oda'nın Alya'sı Melisa Sözen'in estetik itirafı herkesi şok etti!

Hem güzelliği hem de oyunculuğu ile Kırmızı Oda dizisinden sonra daha da dikkatleri üzerine çeken Melisa Sözen  İbrahim Selim'in Bu Gece adlı Youtube programına konuk oldu.

İbrahim Selim'in sorularına samimiyetle yanıt veren Sözen, estetik itirafıyla da izleyenleri şaşırttı.

Kırmızı Oda'nın Alya'sı Melisa Sözen'in estetik itirafı herkesi şok etti!

Samimi açıklamalar yapan Melisa Sözen, 'Annem balerin olmamı çok istedi. Beni küçükken zarafet kursuna yolladı. Paralel evrende annem kendini kraliçe zannettiği için beni kursa yolladı. Kursta kafamın üstünde kitapla yürüdüm. 

Hangi çatal, hangi bıçakla kullanır vb. şeyler öğrendim. Ben de tam tersi bir yapıya sahiptim, saçlarım kısa olsun kot pantolon giyeyim. Bir süre bale yaptım ama orada çok ciddi bir rekabet var. Benim bedenim de ruhum da müsait değildi.' dedi.

Kırmızı Oda'nın Alya'sı Melisa Sözen'in estetik itirafı herkesi şok etti!

Sık sık estetik sorularına maruz kalan Sözen şu açıklamayı yaptı:

Hiç estetiğim yok. Yanaklarıma bir şeyler yaptırdığımı zannediyorlar ama öyle bir şey yok. Dolgu denedim hiç yakışmadı. Aynalara bakamadım. Bir iş sırasında gözaltıma dolgu yaptırdım. 

Kırmızı Oda'nın Alya'sı Melisa Sözen'in estetik itirafı herkesi şok etti!

'DOLDU HİÇBİR İŞE YARAMADI'

Dizide oynuyorum ama mimik yapamıyorum, yaptığım her hareket aynı gibiydi. İki sene kadar sürdü dolgu işlemi. Vücudum kabul etmedi, morardı yani yaptırdığım dolgu hiçbir işe yaramadı. Şu an estetiğim hiç yok ama botoks yaptırıyorum.' ifadelerini kullandı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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