Kırmızı Oda'nın Dara'sı, Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz'dan konser sonrası kötü haber geldi! Kendisiyle birlikte tüm ailesi...

Şu sıralar TV8 ekranlarında yayınlanan Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı Kırmızı Oda dizisinde Dara karakterine hayat veren Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, hafta sonu verdiği konser sonrası menajeri ve ekip arkadaşları ile birlikte korona oldu.

Kendisiyle birlikte tüm ailesinin de korona olan müzisyenin Kırmızı Oda çekimleri ve konserleri de askıya alındı.

Sosyal medya hesabından da sık sık gündeme dair açıklamalarda bulunan sanatçı geçtiğimiz günlerde "Yanındayız İmamoğlu" paylaşımı yapmış ve Hülya Avşar'ın "Gerekirse simit yiyeceğiz ama bu günleri de kolay atlatacağız" yorumuna tepki göstermişti.