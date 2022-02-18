Kırmızı Oda'nın final kararının ardından Binnur Kaya'dan şaşırtan hamle! Kimse beklemiyordu!

Manşet Haberleri

Belediyecilik dediğin böyle olur! Savcı Sayan'dan İmamoğlu'na inat Ağrı'ya su indirimi! Kentte su artık 1 TL "İstanbul ne haber, sizde durumlar nasıl?"

İBB'nin su fiyatlarına yüzde 175 zam talebi, AK Parti ve MHP'li meclis üyelerince reddedilince Ekrem İmamoğlu tehditlere başvurdu! Gerçek yüzü ortaya çıktı!

Melih Gökçek'ten, Ekrem İmamoğlu'na hukuk dersi! Ne yapması gerektiğini tek tek anlattı! "Bunun hukuk danışmanları yok mu?"

AK Partili Alpay Özalan, ne Tarkan'a ne de muhalefete acıdı, verdi veriştirdi! "Umudu Tarkan olan muhalefet, kümes bile yönetemez"

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Fırtınada, deniz dalgaları vapur camlarını patlattı! Yolcular köşe bucak kaçarken, kamera anbean kayıttaydı!