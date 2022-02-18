Kırmızı Oda'nın final kararının ardından Binnur Kaya'dan şaşırtan hamle! Kimse beklemiyordu!
Final kararı alan Kırmızı Oda dizisinin başrolü Binnur Kaya, dizide canlandırdığı Doktor Hanım karakteriyle Masumlar Apartmanı dizisine dahil olmaya hazırlanıyor.
TV8 ekranlarında cuma akşamları yayınlanan ve final yapmaya hazırlanan Kırmızı Oda dizisinde Doktor Hanım karakterini canlandıran Binnur Kaya'nın yeni dizisi belli oldu.
Gazete Duvar'da yer alan habere göre; Sevilen oyuncu, Kırmızı Oda dizisinde hayat verdiği Doktor Hanım karakteriyle TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisine dahil olacak. TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncu kadrosunda Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu gibi isimler yer alıyor.
KONUK OYUNCU OLMUŞTU
Kırmızı Oda dizisinde Doktor Hanım karakterine hayat veren Binnur Kaya, ilk sezonundaki ilgiyi ikinci sezonunda göremeyen Masumlar Apartmanı dizisinin bir bölümüne konuk olmuştu. Sevilen oyuncu, Kırmızı Oda'nın final yapmasıyla birlikte bir bölüm konuk olduğu Masumlar Apartmanı dizisinde düzenli olarak aynı rolü canlandırmaya devam edecek. Binnur Kaya hamlesinin reytingleri yükseltip yükseltmeyeceği merakla bekleniyor.