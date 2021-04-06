Kırmızı Oda'ya bomba transfer: Uğur Yücel diziye dahil oldu!

Cuma akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Kırmızı Oda usta oyuncu Uğur Yücel dahil oldu. Yücel, Yiğit Özşener'in canlandırdığı Zafer'in babası Vahit Bey karakterine hayat verecek.

KIRMIZI ODA'NIN VAHİT KARAKTERİ BELLİ OLDU

OGM Pictures imzası taşıyan, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini kaleme aldığı eserlerinden uyarlanan Kırmızı Oda'nın kadrosuna Uğur Yücel katıldı.

Sevilen dizinin otuz ikinci bölümde dahil olacak Uğur Yücel, Zafer’in babası Vahit Bey karakteri ile izleyiciyle buluşacak. Dizide Zafer karakterinin huysuz,sert mizaçlı ve çok başarılı bir iş adamı olan Vahit'in giderek depresif bir hava bürünmesi sonucu babasını da doktor hanım ile görüştürme kararı alır. Uyarlanan romanda Zafer Beyin hikayesinin şekillenmesinde önemli rol oynayan Vakit karakterinin izleyiciyi ekranlara kilitleyecek.