Kırmızılara bürünen Sibel Can sosyal medyanın diline düştü! "Bu kötülüğü kim yaptı?"

Türkiye'nin sevilen sesleri arasında yer alan Sibel Can Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programını Hüsnü şenlendirici ve Hakan Altun ile birlikte sunuyor.

"AYNAYA BAKMIYOR MUSUNUZ?"

Sesi ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Sibel Can'ın geçtiğimiz gün verdiği konserinde giymeyi tercih ettiği kostümü sosyal medyanın diline düştü. Parlak kırımızı, uzun elbise giyen Sibel Can'ın kıyafeti beğenilmedi.

Sosyal medya kullanıcıları, "rüküş olmuş", "aynaya bakmıyor musunuz?", "bu kötülüğü kim yaptı?" gibi yorumlarda bulundular.