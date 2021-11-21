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Kırmızılara bürünen Sibel Can sosyal medyanın diline düştü! "Bu kötülüğü kim yaptı?"

Şarkıcı kimliğinin yanı sıra oyunculuk ve sunuculuk yapan Sibel Can'ın geçtiğimiz gün konserde giydiği sahne kostümü sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Türkiye'nin sevilen sesleri arasında yer alan Sibel Can Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programını Hüsnü şenlendirici ve Hakan Altun ile birlikte sunuyor.

"AYNAYA BAKMIYOR MUSUNUZ?"

Sesi ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Sibel Can'ın geçtiğimiz gün verdiği konserinde giymeyi tercih ettiği kostümü sosyal medyanın diline düştü. Parlak kırımızı, uzun elbise giyen Sibel Can'ın kıyafeti beğenilmedi.

Kırmızılara bürünen Sibel Can sosyal medyanın diline düştü! Bu kötülüğü kim yaptı?Kırmızılara bürünen Sibel Can sosyal medyanın diline düştü! Bu kötülüğü kim yaptı?

Sosyal medya kullanıcıları, "rüküş olmuş", "aynaya bakmıyor musunuz?", "bu kötülüğü kim yaptı?" gibi yorumlarda bulundular. 

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