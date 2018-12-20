"KırmızıTürk Altın Başarı Ödülleri" sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) - KırmızıTürk Spikerler Platformu'nca verilen "Altın Başarı Ödülleri" düzenlenen törenle verildi.

Gültepe Kültür Merkezi’nde düzenlenen töreni, Belma Belen ve Özkan İnanç sundu.

Törenin açılış konuşmasını yapan KırmızıTürk Medya Kurucusu Cengizhan Kaya, başarının önemine değinerek, dağıttıkları ödüllerin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Daha sonra, seçici kurulun değerlendirmesi ve halka açık oylamalar sonucunda belirlenen ödüller sahiplerine verildi.



"Yılın En Başarılı Kadın Haber Spikeri" ödülünü Meclis TV’den Handan Musaoğlu kazanırken, "Halka En Yakın Belediye Başkanı Ödülü" ise Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'a verildi.

Gecede ödül alan bazı isimler de şu şekilde:

"- Yılın En Başarılı Yerel Siyasetçisi Ödülü/AK Parti Şişli İlçe Başkanı Ömer Fuat Günday

- Yılın En Başarılı Turizm İşletmesi Ödülü/Yedigöller Habitat Mesire Yerleri

- Yılın En Başarılı Erkek Haber Spikeri Ödülü/ Erhan Ertürk

- Yılın En Başarılı Kültür Sanat Gazetecisi/Funda Karayel

- Yılın En Başarılı Kadın Tiyatro Oyuncusu/Şebnem Özinal

- Yılın En Duyarlı Program Sunucusu/Aynur Ayaz

- Yılın En Başarılı Kültür Turizm Programı/TV NET GEZGİN Programı

- Yılın En Başarılı Bölgesel Uydu Kanalı / Vuslat TV

- Yılın En Başarılı Habercisi / Kerim Ulak"

Kaynak: AA