Kiros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kiros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kiros kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kiros ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kiros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kiros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kiros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kiros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kiros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kiros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kiros 21 Ağustos 1988 tarihinde Orocó şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Kiros Stânlley Soares Ferraz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kiros Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M A SPORTS yapmaktadır. Kiros, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gol Gohar Sirjan FC futbol takımında oynamaktadır. Gol Gohar Sirjan FC takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kiros'nin Gol Gohar Sirjan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kiros Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kiros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kiros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kiros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Santa Cruz

1 Kasım 2011 yılında CA Porto

1 Temmuz 2012 yılında Paysandu SC

1 Kasım 2012 yılında CA Porto

7 Ocak 2013 yılında Bragantino

18 Şubat 2013 yılında CA Porto

20 Şubat 2013 yılında Red Bull

1 Mayıs 2013 yılında CA Porto

1 Haziran 2013 yılında Icasa

1 Ağustos 2013 yılında CA Porto

1 Mart 2014 yılında Santa Rita

1 Mayıs 2014 yılında Salgueiro

1 Mayıs 2014 yılında CA Porto

1 Ekim 2014 yılında CA Porto

14 Eylül 2015 yılında Remo

7 Aralık 2015 yılında CA Porto

21 Ocak 2016 yılında Novo Hamburgo

25 Nisan 2016 yılında CA Porto

1 Temmuz 2016 yılında Kyoto Sanga

22 Ocak 2017 yılında Resende-RJ

1 Mayıs 2017 yılında América-RN

9 Ağustos 2017 yılında Zob Ahan

1 Temmuz 2018 yılında Sepahan

1 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

5 Ocak 2022 yılında Gol Gohar

Kiros kimdir

Kiros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kiros şuan Gol Gohar Sirjan FC takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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Kiros nereli

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