Kırpınar güreşleri canlı izle | Kırkpınar Güreşleri hangi kanalda? Saat kaçta?

Kırpınar güreşleri canlı izle | Kırkpınar Yağlı Güreşlerini izlemey isteyenler internette merakla nereden izleyeceğini araştırmaya başladı. Bizde sizler için Kırkpınar yağlı güreşleri hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta yayınlanacak? Canlı nereden izlenir? gibi soruların cevaplarını araştırdık. İşte cevapları...

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

‘658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri´ 5, 6 ve 7 Temmuz´da canlı yayınla DMAX ekranlarında. 5 Temmuz Cuma günü açılış töreni ile başlayacak olan canlı yayınlar, Cumartesi ve Pazar günü başpehlivanlık müsabakaları ile devam edecek. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin 658’ncisi 7 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek başpehlivanlık final güreşiyle tamamlanacak. Karşılaşmalar DMAX’tan yayınlanacak. Karşılaşmalar saat 12:30 itibariyle başlayacak ve saat 19:00'a kadar devam edecek.

KIRPINAR GÜREŞLERİ NEREDE YAPILIYOR?

Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda düzenlenen 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, cazgırın anonsu ile organizasyonun ikinci gün güreşleri başladı.

Öğle saatlerinde tüm güreşseverlerin beklediği başpehlivanlar kura çekmek için çayıra çıkacak ve eşleşmelerinin ardından güreşe tutuşacaklar.

Başpehlivanlar 3. tur müsabakalarını bugün tamamlayacak yarın ise final güreşi ile Türkiye'nin başpehlivanı belli olacak.

KIRPINAR GÜREŞLERİ NE KADAR SÜRECEK?

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ilk gün müsabakaları 5 Temmuz’da tamamlandı. Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı'nda sabah saatlerinde minik-1 boy pehlivanların güreşleriyle başlayan 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ilk gün müsabakaları sona erdi. Güreşlerde ilk gün, 2 bin 102 pehlivan mücadele etti. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 3 gün boyunca devam edecek.

Bu yıl minik 1 boyda 145, minik 2 boyda 155, teşvik 1 boyda 170, teşvik 2 boyda 199, tozkoparan boyda 211, ayak boyunda 199, deste küçük boyda 216, deste orta boyda 167, deste büyük boyda 119, küçük orta küçük boyda 373, küçük orta büyük boyda 148, büyük orta boyda 136, başaltında 90, baş boyunda ise 52 pehlivan mücadele edecek.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 10 kez güreş ağalığı yapan 2 altın kemer sahibi Seyfettin Selim, bu yıl da ağalığı alırsa 3. kemerini takmaya hak kazanacak.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ PROGRAMI NASIL?

Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı'nda güreşler, minik boyda başlayacak.

Organizasyonun ilk gününde yarın minikler, teşvik, tozkoparan, ayak, deste, küçük orta boylarda güreşler yapılacak.

Güreşlerde 6 Temmuz Cumartesi günü ise bu boylara başaltı ve baş kategorisi eklenecek.

Başpehlivanlık güreşlerinin ilk üç turu, organizasyonun ikinci gününde gerçekleştirilecek.

Organizasyonun son gününde, başpehlivanlık çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları yapılacak.

Bu yıl kural değişikliği yapılarak, 40 dakikaya çıkarılan normal güreş süresinin ardından ara verilmeden altın puan bölümüne gidilecek. Bu bölümde ilk puanı alan galip sayılacak.

KIRPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ REKORTMENİ KİM?

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin rekortmen ağası Seyfettin Selim, ağalığa bugüne dek 3 milyon 700 bin lira ödedi.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin kuralları gereği üst üste 3 yıl ağalık yapanlara verilen altın kemer ödülünü iki kez alan Seyfettin Selim, Kırkpınar'ın tek iki altın kemerli ağası olarak tarihe geçti.

Arada boşluk olması nedeniyle 10 kez ağalık yapmasına rağmen üçüncü kemeri alamayan Selim, bu yıl seriyi tamamlaması halinde Kırkpınar'ın 3 altın kemerli ağası olarak kırılması zor bir rekora da imza atacak.

Kırkpınar Güreş Ağası, güreşlerin ve organizasyonun sorumlusuyken Edirne Belediyesince yapılan düzenleme ile simgesel bir makam haline dönüştü.

Güreşlerin düzenlenmesi, kırmızı dipli mumla güreşlere davetler yapması ve güreşe gelenleri ağırlaması gibi misyonu olan ağanın bu görevlerinin büyük bölümü şu anda Edirne Belediyesince yapılıyor. Elindeki büyük tespihi, işlemeli cepken ve şalvarıyla otantik bir görünüm sergileyen ağa, kazandığı ihalenin ardından bir yıl süresince ağalık yapıyor.

İhaleden elde edilen gelir, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin düzenlenmesine harcanıyor ve dereceye giren pehlivanlara ödül olarak dağıtılıyor.

KIRKPINAR GÜREŞLERİNİN TARİHÇESİ NASIL?

Efsaneye göre Kırkpınar yağlı güreşleri Türklerin 1361 yılında Trakya'ya geçişi ile başlamıştır. 1354 yılında Orhan Gazi, büyük oğlu Süleyman Paşa'yı: -"Rum eli'ni alasın!..." diye karşı kıyılara yollar. Gecenin karanlığında gizlice hazırlanan sallarla askerler ve atlar karşı kıyıya çıkarlar.

Karşı kıyıya ilk çıkanlar, akıncıların öncü birlikleridir. Bunlar “KIRKLAR” namıyla anılan seçkin erlerdir. “KIRK” Türk-İslam tarihinde kutsal bir değeri olan Kırk Evliya’ya işaret bir sayıdır, bu nedenle Süleyman Paşa öncü birliklerini kırkar kişiden oluşturmuştur.

Kırklar bu günkü Gelibolu yarımadasın da karaya çıkarlar ve Domuz-Hisarı adıyla anılan Bizans kalesini ele geçirirler. Daha sonra burayı peşlerinden gelen askerlere devrederek üç ayrı yöne dağılırlar. Görevleri Rum eli’nin içlerine kadar ilerlemek ve gördüklerini Rum-eli Fütuhatı’nı başlatacak olan Süleyman Paşa’ya bildirmektir.

Mola verdikleri sırada eğlemek ve kaslarını gevşetmek için güreş tutan bu Koçyiğitler den iki kardeş birkaç konaklamadan beri güreşlerini bir türlü sonuçlandıramazlar. Bir gün mola verdikleri sırada tekrar güreşe tutuşan Kırklar dan bu iki kardeşin güreşlerini sonlandıramayacağını anlayan arkadaşları onları ayırmaya giderler ve ayırdıkların da iki kardeş oldukları yerde can verirler. Kırklar er meydanında can veren arkadaşları için çok üzülürler ve iki kardeşi orada bulunan ulu bir söğüt ağacının dibine gömüp yollarına devam ederler.

Kırklar görevleri sona erip geri dönerken er meydanında can veren arkadaşlarının mezarlarını ziyarete giderler. Mezarın başına vardıklarında gördüklerine çok şaşırırılar, söğüt ağacının dibindeki mezardan billur sulu bir pınar fışkırmaktadır. Bu hayret veren olay dilden dile dolaşarak destanlaşır.

Kırklar dan bu iki Koçyiğit’in anısına her sene orada güreşler düzenlenmeye başlanır ve “Kırkların Pınarı” olarak adlandırılan mezar başındaki bu pınar zamanla dilden dile dolaşarak “KIRKPINAR” halini alır.

Diğer bir kaynağa göre;

Roma imparatoru Theodosius'un emriyle olimpiyat oyunları m. 393 ten sonra yapılmayınca, Yunan ve Rumların buluşu panayırlar eğlence ve spor gösterilerinin yapıldığı yerler olmuş. Türk güreşinin ise panayırlara yayılmaya başlaması 10. y.y. başından itibaren Tuna kıyılarında görünen Peçenek Türklerinin Rumeli'ye tamamen yerleşmesinden sonradır.

Peçenek Türkleri ile başlayan bu uygulama, Türkmenler'in batıya gelişiyle Oğuz töresinin etkisi altında Yunan-Rum panayırlarından farklı bir görünüm almış ve tarihi Kırkpınar panayırının güreşleri ortaya çıkmıştır.

Ancak Rumeli'de yapılan panayır güreşlerinde ve Osmanlıların açmış olduğu güreş okulu diyebileceğimiz Güreş Tekkelerinde ve Endarun'da okunan güreş dualarında Sarı Saltuk'un adının anılması büyük tarihi önem taşır. Sarı Saltuk bir alperen idi. Horasan'dan Anadoluya göç edip Amasya'ya yerleşen ve Babailik tarikatını yayan Baba İlyas Horasani'nin 'çar-ı yar' denilen dört halifesinden biriydi. Daha sonraları savaş nedeniyle bazı Türkmenler Sarı Saltuk'a bağlı olarak Rumeli'ye göç eder. Sarı Saltuk Bulgarların elinden Edirne'yi alıp oraya yerleşir ve 40 yıl kadar Edirne'de yaşar.

Sarı Saltuk, Rumeli Türkleri arasında güreşçi olarak bilinir. Bu bilgilerden Osmanlılar'dan 100 sene önce Edirne'yi Bulgarlardan almış Sarı Saltuk'un Edirne'ye 17 km Uzakta bulunan Kırkpınar panayırında ilk defa Türk güreşini yaptıran Türk olduğunu söyleyebiliriz.

Bir başka kaynağa göre;

Yağlı güreşi, eski Yunanlılarda ve Etrüsklerde görülmektedir. Etrüskler, Orta Asyadan Ege yoluyla İtalya'ya göçmüş bir Türk kabilesidir. Asyadan gelme Yunanlılar ise Turani olmamakla beraber Türklerle uzun yıllar komşuluk etmiş bir kavimdir. Dolayısıyla Etrüskler ve Yunanlılardan kalma eserlere bakıldığında bugünkü Türk güreşinin aynısını görürüz.