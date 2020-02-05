Kırsal Kalkınma Kongresi ve UKAFEST’te Erzincan’ı temsil edecek projeler seçildi

IPARD Ulusal Kırsal Ağ Projesi kapsamında Ankara da gerçekleştirilecek olan Kırsal Kalkınma Kongresi ve UKAFEST etkinliğinde Erzincan'ı temsil edecek olan üç proje seçildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığı tarafından kırsal kalkınma programlarında belirlenen hedefleri desteklemek, kırsal kalkınma politikalarının ve kaynakların etkin kullanımını sağlamak amacıyla kırsal kalkınma için yeni yaklaşımlar sunmayı ve başarılı uygulama örneklerini yaygınlaştırmak için bakanlığın bünyesinde Avrupa Birliği IPARD programı kapsamında "Ulusal Kırsal Ağ" kuruldu. Ulusal Kırsal Ağ'ın temel amaçları olan yerel ve merkez arasında işbirliği yapılması, uygulamada yer alan tüm paydaşlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının sağlanması ve başarılı iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması hedef alındı. 10-12 Mart 2020 tarihlerinde IPARD Ulusal Kırsal Ağ Projesi kapsamında Ankara'da düzenlenecek olan Kırsal Kalkınma Kongresi ve UKAFEST etkinliği çerçevesinde Erzincan'ı temsil edecek üç projenin seçimi yapıldı.

TKDK Erzincan İl Koordinatörlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin'in yanı sıra TKDK İl Koordinatörü Metin Bektaş, KUDAKA Erzincan İl Koordinatörü Bedrettin Uzun, Erzincan İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faruk Günay, Erzincan İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Karakuş, Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rahmi Özendi, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Vekili Vesile Şule Arslan ve ilgili teknik personelin katılımı ile proje seçimleri yapıldı.

Kaynak: İHA