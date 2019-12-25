Kırsal mahalledeki eski okul onarılarak halkın hizmete sunuldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, taşımalı eğitime geçen Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Ayvacık Mahallesi'ndeki kullanılmayan köy okulunu yenileyerek vatandaşların ihtiyaç duyduğu alanlara dönüştürdü.



Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, Mahalle Muhtarı Orhan Düçer'in talebi üzerine harabe haldeki kullanılmayan okul binasını belediyenin imkanları ve hayırseverlerin katkılarıyla yeniledi.

Taşımalı eğitime geçilmesinin ardından kullanılmayan ve fiziki koşullar elvermediği için değerlendirilemeyen bina, Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokolün ardından onarılmasıyla mahallelinin hizmetine sunuldu.

Mahallede muhtarlık binası bulunmadığı için okulun bir odası mahalle muhtarlığı yapıldı. Diğer odalardan biri de köye gelen sağlıkçılara tahsis edildi. Bir odası da kadınlarının toplanabilecekleri sosyal bir alana dönüştürüldü.

Kaynak: AA