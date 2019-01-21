Kırsal mahallelerde sinema gösterimleri başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde çocukların sömestr tatilini verimli bir şekilde geçirmeleri amacıyla "Çocuklar Gülsün Bu Film Hep Sürsün" projesi kapsamında ücretsiz sinema gösterimleri başlattı.

Kentteki kültür ve sanat çalışmaları kapsamında hafta sonları Ücretsiz Sinema Günleri ile binlerce çocuğu sinema ile buluşturan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar için gezici sinema etkinliği gerçekleştiriyor. "Çocuklar Gülsün Bu Film Hep Sürsün" projesi kapsamında başlatılan sinema gösterimleri ile çocukların sömestr tatilindeki boş vakitlerini daha iyi değerlendirmesi amaçlanıyor. 30 mahallede gerçekleşecek sinema gösterimlerinde, çocuklar "Bak Şu Leyleğe" animasyon filmini izleyecek. Sinema programı Bağlar İlçesi'ne bağlı Oğlaklı Mahallesi'nde başladı. Oğlaklı İlkokulu'nda yapılan gösterimde çocuklar "Bak Şu Leyleğe" animasyon filmini izlediler. Leylekler tarafından büyütülen, kendini leylek sanan serçe Richard karakteri ve arkadaşlarının maceralarını konu alan "Bak Şu Leyleğe" 85 dakikalık animasyon filmine yoğun ilgi gösteren çocuklar, film gösteriminden dolayı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Sinema gösterimleri 30 mahallede yapılacak

2 Şubata kadar devam edecek olan sinema gösterimleri Bağlar İlçesinde Oğlaklı, Ortaören, Develi, Pınaroğlu, Övündüler, Gömmetaş, Uzunbahçe, Tavşantepe, Yenişehir İlçesinde Çimenler, Yüksek, Güvendere, Çakmak, Yolaltı, Tanışık, Dokuzçeltik, Kesikağaç, Sur İlçesinde Sati, Bozdemir, Çataksu, Yukarı Kılıçtaş, Alabal, Alçık, Bostanpınar, Büyük Kadı ve Kayapınar İlçesinde Cankatran, Harmanardı, Petek, Sağkulak, Sultantepe, Tosunlu mahallerinde yapılacak.

Kaynak: İHA