Kırsaldaki mahallelerdeki öğrencilere kuaför hizmeti

Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Gönül Elçileri, Berberler ve Kuaförler Odası işbirliğinde hayata geçirilen proje kapsamında kırsal mahallelerdeki okullarda eğitim gören kız ve erkek öğrencilerin saç bakımları yapıldı.

Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Gönül Elçileri, Berberler ve Kuaförler Odası'nın işbirliğiyle yürütülen Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında, 10 ilçenin kırsal mahallelerinde eğitim gören kız ve erkek öğrencilere kuaför hizmeti sunuluyor. Bu bağlamda Ömerli, Midyat, Savur ve Yeşilli ilçelerine bağlı kırsal mahallelerdeki okullara gönüllü olarak gelen kuaförler, kız ve erkek öğrencilerinin saç kesim ve bakımını yaptı. İlk defa kuaförleri karşılarında gören bazı öğrenciler, şaşkınlıklarını gizleyemeyerek projeyi hayata geçiren başta Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdikleri birçok proje ile her zaman çocukların yanında olduklarını söyledi. Vali Yaman, "Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında, berber ve kuaförlerimiz bu işi gönüllü yapıyorlar. Öğrenciler, berber ve kuaförleri karşılarında gördüklerinde mutlu olurken velilerimiz ise bu hizmetten dolayı memnunlar. Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin mutlu olduğu, yüzlerinin güldüğü bir şehir için birçok projeyi hayata geçirdik ve bu projelerimiz devam etmekte. Başta gönüllü berber ve kuaförlerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı İbrahim Pordugan, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ile eşi Gülseren Yaman'ın himayelerinde projenin gerçekleştiğini kaydederek, "Proje kapsamında ilçelerin en ücra mahallelerdeki dezavantajlı öğrencilerin saç kesim ve bakımlarını gerçekleştirdik" diye konuştu.

Saç bakımları yapıldığı için mutlulukları gözlerinden okunan öğrencilere, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın hediyeleri takdim edildi.

Kaynak: İHA