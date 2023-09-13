Kırşehir Ahilik Haftası kutlamalarına hazırlanıyor

Kırşehir, 18.'si düzenlenecek Ahilik Haftası kutlamalarına hazırlanıyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kırşehir Ahilik Haftası kutlamalarına hazırlanıyor

Kırşehir, 18.'si düzenlenecek Ahilik Haftası kutlamalarına hazırlanıyor.

Ahilik Haftası kutlamaları, 18 Eylül'de top atışının yapılmasıyla Kırşehir merkezli Türkiye genelinde başlayacak. Ahi Evran-ı Veli'nin Cumhuriyet tarihinin ilk külliye projesinde yer alan mezarında yapılacak ziyaretin ardından bir hafta boyunca halka Ahi Helvası, Ahi Şerbeti ve Ahi Pilavı ikramı olacak.

Kutlamalara davette bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, Kırşehir merkezli yapılan kutlama organizasyonuna halkın ve esnafların sahip çıkması gerektiğini söyledi. Öztürk, "Ahilik Kırşehir için çok önemli. 18-24 Eylül tarihlerinde kutlamalar olacak. Bizler, kültürel davette yine bulunacağız. Ben değil biz felsefesiyle hareket etmek zorundayız. Kırşehir Ahi şehri. Esnaflar, esnaf bayramı süresince indirim yapmalı. Ahiliğin Kırşehir'de olması en büyük değer. Kırşehirli bürokratlar, gazeteciler, halk, esnaflar herkes öz değerine sahip çıkmalı. Birliktelik içerisinde şehir kutlamaları sahiplenmeli. Resmi program esnasında da esnafların iş yerlerini kapatmalarını talep ediyoruz. Şehir beklentilerini de kutlamalara katılan katılımcılardan istemeyi bilmeli.

Kırşehir Ahilik Haftası kutlamaları içerisinde Ahi Evran'ın öğretilerini hatırlamak ve gelecek nesillere aktarmak için etkinlikler düzenleniyor. Kutlamalarda paneller, konferanslar, kitap fuarı ve konserler yer alacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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