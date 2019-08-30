Kırşehir Basın Konseyi: “30 Ağustos, ortak mücadelenin zaferidir”

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Basın Konseyi (KBK), 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

KBK, Yönetim Kurulu tarafından yayınlanan mesajda, "Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği ortak mücadelenin adı 30 Ağustos zaferidir"denildi.

KBK tarafından yazılı yapılan açıklama şöyle;

"Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan 30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin yazdığı eşsiz kahramanlık destanlarından biridir.

Kahraman Türk ordusu ve milletimiz, 30 Ağustos Zaferi ile her bir karışı şehit kanlarıyla sulanmış vatanımızı parçalamak isteyenlere hak ettikleri cevabı en iyi şekilde vermiş, tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır.

30 Ağustos 1922'de kazanılan bu zaferle Anadolu'nun tüm topraklarının, ebedi Türk yurdu olması sağlanmıştır. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan 30 Ağustos Zaferi, bağımsızlıktan asla ödün vermeyen bir milletin tüm imkânsızlıklara rağmen, azim ve kararlılıkla yazdığı bir kahramanlık destanıdır."

Kaynak: İHA