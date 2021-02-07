Kırşehir Belediye Spor 2-0 Gmg Kastamonuspor | Maç özeti ve Sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında Kırşehir Belediye Spor, Gmg Kastamonuspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Kırşehir Belediye Spor ve Gmg Kastamonuspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 22. hafta maçında Kırşehir Belediye Spor sahasında Gmg Kastamonuspor ile 07.02.2021 13:00'da karşılaştı. Kırşehir Ahi stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Kırşehir Belediye Spor - Gmg Kastamonuspor maçı skoru ne oldu? Kırşehir Belediye Spor, Gmg Kastamonuspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Kırşehir Belediye Spor Gmg Kastamonuspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Kırşehir Ahi



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.02.2021 13:00



Kırşehir Belediye Spor Gmg Kastamonuspor Maçının Hakemleri

Abdurrahman Haymana(hakem), İlker Ayten(1. Yardımcı Hakem), Harun Reşit Güngör(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Güngör(dördüncü Hakem)

Kırşehir Belediye Spor İlk 11

1. Ahmet Sabri Fener, 67. Onur Karakabak, 24. Mehmet Alaeddinoğlu, 12. Üstün Bilgi, 9. Abdülkadir Akyıldız, 33. Oğuzhan Yazıcı, 16. Hakan Yavuz, 10. Ahmet Karadayı, 18. Gökay Iravul, 77. Batuhan Süer, 4. Nuri Melih Mursal



Yedekler

99. Deniz Çınar, 79. Hakan Erçelik, 11. Sabit Hakan Yılmaz, 2. Erbay Eker, 54. Eren Taşkın, 17. Ali Kucık, 20. Furkan Polat, 47. Şerif Doğan, 14. Serhat Mermer, 22. İsmail Düzgün



Teknik Sorumlu

Ercümend Hülakü Coşkundere

Gmg Kastamonuspor İlk 11

1. Atakan Akyol, 37. Faruk Öcal, 48. Hakkı Can Aksu, 57. Özgür Yılmaz, 40. Mustafa Berkan Aydeniz, 33. Mert Arabacı, 27. Hazar Daşcı, 20. Ömer Faruk Yücel, 3. Recep Yılmaz, 18. Kerem İmamoğlu, 99. Eren Evin



Yedekler

12. Sefa Mücahid Çirişoğlu, 8. Mustafa Alptekin Çaylı, 88. Uğur Kenet, 4. Turgay Şahan Şen, 21. Eren Moroğlu



Teknik Sorumlu

Levent Eriş

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 22 16 4 2 51 18 52 33 2 Van Spor 22 13 4 5 35 20 43 15 3 Kırşehir Belediyespor 22 11 7 4 31 15 40 16 4 Sakaryaspor 22 11 7 4 37 23 40 14 5 Turgutluspor 22 13 0 9 29 34 39 -5 6 Bodrumspor 22 11 5 6 51 32 38 19 7 Kırklarelispor 22 9 10 3 27 16 37 11 8 Pazarspor 22 10 4 8 35 31 34 4 9 Serik Belediyespor 22 8 8 6 33 31 32 2 10 Tarsus İdman Yurdu 22 8 6 8 30 26 30 4 11 Pendikspor 22 9 2 11 36 26 29 10 12 Etimesgut Belediyespor 22 7 7 8 23 22 28 1 13 Sivas Belediyespor 22 6 9 7 35 29 27 6 14 Karacabey Belediyespor 22 7 6 9 24 25 27 -1 15 1922 Konyaspor 22 6 5 11 27 28 23 -1 16 Mamak FK 22 6 4 12 23 56 22 -33 17 Elazığspor 22 7 3 12 30 42 24 -12 18 Kastamonuspor 22 5 5 12 19 33 20 -14 19 Bayburt Özel İdare Spor 22 6 2 14 23 39 20 -16 20 Kardemir Karabükspor 22 1 2 19 9 62 5 -53

Fikstür