Kırşehir Belediye Spor 2-0 Gmg Kastamonuspor | Maç özeti ve Sonucu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında Kırşehir Belediye Spor, Gmg Kastamonuspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında Kırşehir Belediye Spor, Gmg Kastamonuspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Kırşehir Belediye Spor ve Gmg Kastamonuspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 22. hafta maçında Kırşehir Belediye Spor sahasında Gmg Kastamonuspor ile 07.02.2021 13:00'da karşılaştı. Kırşehir Ahi stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Kırşehir Belediye Spor - Gmg Kastamonuspor maçı skoru ne oldu?
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Kırşehir Belediye Spor Gmg Kastamonuspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Kırşehir Ahi
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.02.2021 13:00
Kırşehir Belediye Spor Gmg Kastamonuspor Maçının Hakemleri
Abdurrahman Haymana(hakem), İlker Ayten(1. Yardımcı Hakem), Harun Reşit Güngör(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Güngör(dördüncü Hakem)
Kırşehir Belediye Spor İlk 11
1. Ahmet Sabri Fener, 67. Onur Karakabak, 24. Mehmet Alaeddinoğlu, 12. Üstün Bilgi, 9. Abdülkadir Akyıldız, 33. Oğuzhan Yazıcı, 16. Hakan Yavuz, 10. Ahmet Karadayı, 18. Gökay Iravul, 77. Batuhan Süer, 4. Nuri Melih Mursal
Yedekler
99. Deniz Çınar, 79. Hakan Erçelik, 11. Sabit Hakan Yılmaz, 2. Erbay Eker, 54. Eren Taşkın, 17. Ali Kucık, 20. Furkan Polat, 47. Şerif Doğan, 14. Serhat Mermer, 22. İsmail Düzgün
Teknik Sorumlu
Ercümend Hülakü Coşkundere
Gmg Kastamonuspor İlk 11
1. Atakan Akyol, 37. Faruk Öcal, 48. Hakkı Can Aksu, 57. Özgür Yılmaz, 40. Mustafa Berkan Aydeniz, 33. Mert Arabacı, 27. Hazar Daşcı, 20. Ömer Faruk Yücel, 3. Recep Yılmaz, 18. Kerem İmamoğlu, 99. Eren Evin
Yedekler
12. Sefa Mücahid Çirişoğlu, 8. Mustafa Alptekin Çaylı, 88. Uğur Kenet, 4. Turgay Şahan Şen, 21. Eren Moroğlu
Teknik Sorumlu
Levent Eriş
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
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|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|22
|16
|4
|2
|51
|18
|52
|33
|2
|Van Spor
|22
|13
|4
|5
|35
|20
|43
|15
|3
|Kırşehir Belediyespor
|22
|11
|7
|4
|31
|15
|40
|16
|4
|Sakaryaspor
|22
|11
|7
|4
|37
|23
|40
|14
|5
|Turgutluspor
|22
|13
|0
|9
|29
|34
|39
|-5
|6
|Bodrumspor
|22
|11
|5
|6
|51
|32
|38
|19
|7
|Kırklarelispor
|22
|9
|10
|3
|27
|16
|37
|11
|8
|Pazarspor
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|34
|4
|9
|Serik Belediyespor
|22
|8
|8
|6
|33
|31
|32
|2
|10
|Tarsus İdman Yurdu
|22
|8
|6
|8
|30
|26
|30
|4
|11
|Pendikspor
|22
|9
|2
|11
|36
|26
|29
|10
|12
|Etimesgut Belediyespor
|22
|7
|7
|8
|23
|22
|28
|1
|13
|Sivas Belediyespor
|22
|6
|9
|7
|35
|29
|27
|6
|14
|Karacabey Belediyespor
|22
|7
|6
|9
|24
|25
|27
|-1
|15
|1922 Konyaspor
|22
|6
|5
|11
|27
|28
|23
|-1
|16
|Mamak FK
|22
|6
|4
|12
|23
|56
|22
|-33
|17
|Elazığspor
|22
|7
|3
|12
|30
|42
|24
|-12
|18
|Kastamonuspor
|22
|5
|5
|12
|19
|33
|20
|-14
|19
|Bayburt Özel İdare Spor
|22
|6
|2
|14
|23
|39
|20
|-16
|20
|Kardemir Karabükspor
|22
|1
|2
|19
|9
|62
|5
|-53
Fikstür
|07.02.2021
|Mamak FK
|1-5
|Etimesgut Belediyespor
|07.02.2021
|Sivas Belediyespor
|1-2
|Van Spor
|07.02.2021
|Sakaryaspor
|3-1
|Tarsus İdman Yurdu
|07.02.2021
|Pendikspor
|3-0
|Turgutluspor
|07.02.2021
|Pazarspor
|0-2
|Kırklarelispor
|07.02.2021
|Kırşehir Belediyespor
|2-0
|Kastamonuspor
|07.02.2021
|Karacabey Belediyespor
|0-2
|Eyüpspor
|07.02.2021
|Elazığspor
|0-2
|Kardemir Karabükspor
|07.02.2021
|Bodrumspor
|5-2
|1922 Konyaspor
|07.02.2021
|Bayburt Özel İdare Spor
|4-1
|Serik Belediyespor
|07.02.2021
|Başkent Akademi FK
|Etimesgut Belediyespor