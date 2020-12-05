Kırşehir Belediye Spor, Sivas Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında Kırşehir Belediye Spor, Sivas Belediye Spor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Kırşehir Belediye Spor ve Sivas Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 13. hafta maçında Kırşehir Belediye Spor sahasında Sivas Belediye Spor ile 03.12.2020 13:00'da karşılaştı. Kırşehir Ahi - Kırşehir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Kırşehir Belediye Spor - Sivas Belediye Spor maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ

Kırşehir Ahi - Kırşehir



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.12.2020 13:00



Kırşehir Belediye Spor Sivas Belediye Spor Maçının Hakemleri

Serkan Pınar(hakem), Turhan Akbaş(1. Yardımcı Hakem), Enes Biroğlu(2. Yardımcı Hakem), Adnan Deniz Kayatepe(dördüncü Hakem)

Kırşehir Belediye Spor

Kırşehir Belediye Spor İlk 11

99. Deniz Çınar, 2. Erbay Eker, 4. Nuri Melih Mursal, 8. Bilal Gülden, 10. Ahmet Karadayı, 11. Sabit Hakan Yılmaz, 12. Üstün Bilgi, 14. Serhat Mermer, 16. Hakan Yavuz, 67. Onur Karakabak, 68. Volkan Altınsoy



Yedekler

58. Tarık Emre Arslan, 6. Muhammet Apuhan, 9. Abdülkadir Akyıldız, 18. Gökay Iravul, 20. Furkan Polat, 22. İsmail Düzgün, 23. Mehmet Fatih Bayat, 33. Oğuzhan Yazıcı, 77. Batuhan Süer, 79. Hakan Erçelik



Teknik Sorumlu

Gürses Kılıç



Goller

Üstün Bilgi,34.dk (f), Üstün Bilgi,60.dk (f), İsmail Düzgün,86.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Serhat Mermer 42.dk, Sarı Kart Nuri Melih Mursal 16.dk, Sarı Kart İsmail Düzgün 87.dk, Sarı Kart Sabit Hakan Yılmaz 68.dk



Oyundan Çıkanlar

Serhat Mermer 75.dk, Erbay Eker 66.dk, Sabit Hakan Yılmaz 85.dk, Hakan Yavuz 85.dk, Ahmet Karadayı 75.dk



Oyuna Girenler

İsmail Düzgün 75.dk, Batuhan Süer 66.dk, Abdülkadir Akyıldız 85.dk, Gökay Iravul 85.dk, Oğuzhan Yazıcı 75.dk

Sivas Belediye Spor

Sivas Belediye Spor İlk 11

99. Yunus Emre Kırdal, 5. Uğur Bulut, 6. Muhsin Polat, 8. Mustafa Aydın, 9. Uğur Mustafa Türk, 10. Ozan Kılıçoğlu, 11. Emre Şahin, 18. Furkan Sağman, 58. Mehmet Fatih Ayık, 80. Şevki Çınar, 94. Fatih Çolak



Yedekler

35. Necati Yılmaz, 17. Burak Aydın, 19. Muhammet Mustafa Gundak, 20. Oğuzhan Karataş, 21. Eyyüp Öztep, 30. Murat Akgül, 52. Volkan Egri, 69. Cumhur Yılmaztürk, 77. Hurşit Taşcı



Teknik Sorumlu





Goller

Uğur Mustafa Türk,24.dk (h)



Kartlar

Sarı Kart Uğur Bulut 52.dk, Sarı Kart Ozan Kılıçoğlu 62.dk, Sarı Kart Emre Şahin 47.dk, Sarı Kart Uğur Mustafa Türk 62.dk



Oyundan Çıkanlar

Şevki Çınar 79.dk, Muhsin Polat 79.dk, Mustafa Aydın 64.dk, Emre Şahin 64.dk, Furkan Sağman 69.dk



Oyuna Girenler

Burak Aydın 79.dk, Hurşit Taşcı 79.dk, Cumhur Yılmaztürk 64.dk, Volkan Egri 64.dk, Muhammet Mustafa Gundak 69.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 13 10 1 2 33 11 31 22 2 Turgutluspor 13 9 0 4 15 17 27 -2 3 Van Spor 13 7 4 2 20 13 25 7 4 Sakaryaspor 12 6 4 2 18 13 22 5 5 Serik Belediyespor 13 5 6 2 19 13 21 6 6 Karacabey Belediyespor 13 6 3 4 18 12 21 6 7 Kırşehir Belediyespor 12 6 3 3 15 9 21 6 8 Etimesgut Belediyespor 13 5 4 4 15 12 19 3 9 Tarsus İdman Yurdu 12 5 3 4 23 16 18 7 10 Kırklarelispor 12 4 6 2 10 4 18 6 11 1922 Konyaspor 13 5 2 6 17 12 17 5 12 Pazarspor 10 5 1 4 19 17 16 2 13 Bodrumspor 13 4 3 6 26 22 15 4 14 Sivas Belediyespor 12 3 5 4 18 18 14 0 15 Kastamonuspor 13 3 3 7 12 21 12 -9 16 Mamak FK 12 3 2 7 10 25 11 -15 17 Pendikspor 12 3 1 8 14 18 10 -4 18 Elazığspor 12 4 1 7 14 21 13 -7 19 Bayburt Özel İdare Spor 10 3 0 7 8 17 9 -9 20 Kardemir Karabükspor 13 0 2 11 3 36 2 -33

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