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Kırşehir Belediye Spor, Sivas Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında Kırşehir Belediye Spor, Sivas Belediye Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Kırşehir Belediye Spor, Sivas Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında Kırşehir Belediye Spor, Sivas Belediye Spor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Kırşehir Belediye Spor ve Sivas Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 13. hafta maçında Kırşehir Belediye Spor sahasında Sivas Belediye Spor ile 03.12.2020 13:00'da karşılaştı. Kırşehir Ahi - Kırşehir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Kırşehir Belediye Spor - Sivas Belediye Spor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Kırşehir Belediye Spor  Sivas Belediye Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Kırşehir Ahi - Kırşehir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.12.2020 13:00

Kırşehir Belediye Spor Sivas Belediye Spor Maçının Hakemleri
Serkan Pınar(hakem), Turhan Akbaş(1. Yardımcı Hakem), Enes Biroğlu(2. Yardımcı Hakem), Adnan Deniz Kayatepe(dördüncü Hakem)

KIRŞEHİR BELEDİYE SPORKırşehir Belediye Spor

Kırşehir Belediye Spor İlk 11
99. Deniz Çınar, 2. Erbay Eker, 4. Nuri Melih Mursal, 8. Bilal Gülden, 10. Ahmet Karadayı, 11. Sabit Hakan Yılmaz, 12. Üstün Bilgi, 14. Serhat Mermer, 16. Hakan Yavuz, 67. Onur Karakabak, 68. Volkan Altınsoy

Yedekler
58. Tarık Emre Arslan, 6. Muhammet Apuhan, 9. Abdülkadir Akyıldız, 18. Gökay Iravul, 20. Furkan Polat, 22. İsmail Düzgün, 23. Mehmet Fatih Bayat, 33. Oğuzhan Yazıcı, 77. Batuhan Süer, 79. Hakan Erçelik

Teknik Sorumlu
Gürses Kılıç

Goller
Üstün Bilgi,34.dk (f), Üstün Bilgi,60.dk (f), İsmail Düzgün,86.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Serhat Mermer 42.dk, Sarı Kart Nuri Melih Mursal 16.dk, Sarı Kart İsmail Düzgün 87.dk, Sarı Kart Sabit Hakan Yılmaz 68.dk

Oyundan Çıkanlar
Serhat Mermer 75.dk, Erbay Eker 66.dk, Sabit Hakan Yılmaz 85.dk, Hakan Yavuz 85.dk, Ahmet Karadayı 75.dk

Oyuna Girenler
İsmail Düzgün 75.dk, Batuhan Süer 66.dk, Abdülkadir Akyıldız 85.dk, Gökay Iravul 85.dk, Oğuzhan Yazıcı 75.dk

SİVAS BELEDİYE SPORSivas Belediye Spor

Sivas Belediye Spor İlk 11
99. Yunus Emre Kırdal, 5. Uğur Bulut, 6. Muhsin Polat, 8. Mustafa Aydın, 9. Uğur Mustafa Türk, 10. Ozan Kılıçoğlu, 11. Emre Şahin, 18. Furkan Sağman, 58. Mehmet Fatih Ayık, 80. Şevki Çınar, 94. Fatih Çolak

Yedekler
35. Necati Yılmaz, 17. Burak Aydın, 19. Muhammet Mustafa Gundak, 20. Oğuzhan Karataş, 21. Eyyüp Öztep, 30. Murat Akgül, 52. Volkan Egri, 69. Cumhur Yılmaztürk, 77. Hurşit Taşcı

Teknik Sorumlu


Goller
Uğur Mustafa Türk,24.dk (h)

Kartlar
Sarı Kart Uğur Bulut 52.dk, Sarı Kart Ozan Kılıçoğlu 62.dk, Sarı Kart Emre Şahin 47.dk, Sarı Kart Uğur Mustafa Türk 62.dk

Oyundan Çıkanlar
Şevki Çınar 79.dk, Muhsin Polat 79.dk, Mustafa Aydın 64.dk, Emre Şahin 64.dk, Furkan Sağman 69.dk

Oyuna Girenler
Burak Aydın 79.dk, Hurşit Taşcı 79.dk, Cumhur Yılmaztürk 64.dk, Volkan Egri 64.dk, Muhammet Mustafa Gundak 69.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor13101233113122
2Turgutluspor13904151727-2
3Van Spor137422013257
4Sakaryaspor126421813225
5Serik Belediyespor135621913216
6Karacabey Belediyespor136341812216
7Kırşehir Belediyespor12633159216
8Etimesgut Belediyespor135441512193
9Tarsus İdman Yurdu125342316187
10Kırklarelispor12462104186
111922 Konyaspor135261712175
12Pazarspor105141917162
13Bodrumspor134362622154
14Sivas Belediyespor123541818140
15Kastamonuspor13337122112-9
16Mamak FK12327102511-15
17Pendikspor12318141810-4
18Elazığspor12417142113-7
19Bayburt Özel İdare Spor103078179-9
20Kardemir Karabükspor1302113362-33

Fikstür

03.12.00201922 Konyaspor1-0Kastamonuspor
03.12.0020Van Spor2-2Serik Belediyespor
03.12.0020Tarsus İdman Yurdu4-0Turgutluspor
03.12.0020SakaryasporP-PElazığspor
03.12.0020Pazarspor4-0Bayburt Özel İdare Spor
03.12.0020Kırşehir Belediyespor3-1Sivas Belediyespor
03.12.0020Kırklarelispor0-0Kardemir Karabükspor
03.12.0020Karacabey Belediyespor1-0Pendikspor
03.12.0020Eyüpspor4-1Etimesgut Belediyespor
03.12.0020Bodrumspor7-2Başkent Akademi FK


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