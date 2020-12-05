Kırşehir Belediye Spor, Sivas Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında Kırşehir Belediye Spor, Sivas Belediye Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında Kırşehir Belediye Spor, Sivas Belediye Spor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Kırşehir Belediye Spor ve Sivas Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 13. hafta maçında Kırşehir Belediye Spor sahasında Sivas Belediye Spor ile 03.12.2020 13:00'da karşılaştı. Kırşehir Ahi - Kırşehir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Kırşehir Belediye Spor - Sivas Belediye Spor maçı kaç kaç bitti?
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Kırşehir Belediye Spor Sivas Belediye Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Kırşehir Ahi - Kırşehir
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.12.2020 13:00
Kırşehir Belediye Spor Sivas Belediye Spor Maçının Hakemleri
Serkan Pınar(hakem), Turhan Akbaş(1. Yardımcı Hakem), Enes Biroğlu(2. Yardımcı Hakem), Adnan Deniz Kayatepe(dördüncü Hakem)
Kırşehir Belediye Spor İlk 11
99. Deniz Çınar, 2. Erbay Eker, 4. Nuri Melih Mursal, 8. Bilal Gülden, 10. Ahmet Karadayı, 11. Sabit Hakan Yılmaz, 12. Üstün Bilgi, 14. Serhat Mermer, 16. Hakan Yavuz, 67. Onur Karakabak, 68. Volkan Altınsoy
Yedekler
58. Tarık Emre Arslan, 6. Muhammet Apuhan, 9. Abdülkadir Akyıldız, 18. Gökay Iravul, 20. Furkan Polat, 22. İsmail Düzgün, 23. Mehmet Fatih Bayat, 33. Oğuzhan Yazıcı, 77. Batuhan Süer, 79. Hakan Erçelik
Teknik Sorumlu
Gürses Kılıç
Goller
Üstün Bilgi,34.dk (f), Üstün Bilgi,60.dk (f), İsmail Düzgün,86.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Serhat Mermer 42.dk, Sarı Kart Nuri Melih Mursal 16.dk, Sarı Kart İsmail Düzgün 87.dk, Sarı Kart Sabit Hakan Yılmaz 68.dk
Oyundan Çıkanlar
Serhat Mermer 75.dk, Erbay Eker 66.dk, Sabit Hakan Yılmaz 85.dk, Hakan Yavuz 85.dk, Ahmet Karadayı 75.dk
Oyuna Girenler
İsmail Düzgün 75.dk, Batuhan Süer 66.dk, Abdülkadir Akyıldız 85.dk, Gökay Iravul 85.dk, Oğuzhan Yazıcı 75.dk
Sivas Belediye Spor İlk 11
99. Yunus Emre Kırdal, 5. Uğur Bulut, 6. Muhsin Polat, 8. Mustafa Aydın, 9. Uğur Mustafa Türk, 10. Ozan Kılıçoğlu, 11. Emre Şahin, 18. Furkan Sağman, 58. Mehmet Fatih Ayık, 80. Şevki Çınar, 94. Fatih Çolak
Yedekler
35. Necati Yılmaz, 17. Burak Aydın, 19. Muhammet Mustafa Gundak, 20. Oğuzhan Karataş, 21. Eyyüp Öztep, 30. Murat Akgül, 52. Volkan Egri, 69. Cumhur Yılmaztürk, 77. Hurşit Taşcı
Teknik Sorumlu
Goller
Uğur Mustafa Türk,24.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Uğur Bulut 52.dk, Sarı Kart Ozan Kılıçoğlu 62.dk, Sarı Kart Emre Şahin 47.dk, Sarı Kart Uğur Mustafa Türk 62.dk
Oyundan Çıkanlar
Şevki Çınar 79.dk, Muhsin Polat 79.dk, Mustafa Aydın 64.dk, Emre Şahin 64.dk, Furkan Sağman 69.dk
Oyuna Girenler
Burak Aydın 79.dk, Hurşit Taşcı 79.dk, Cumhur Yılmaztürk 64.dk, Volkan Egri 64.dk, Muhammet Mustafa Gundak 69.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|13
|10
|1
|2
|33
|11
|31
|22
|2
|Turgutluspor
|13
|9
|0
|4
|15
|17
|27
|-2
|3
|Van Spor
|13
|7
|4
|2
|20
|13
|25
|7
|4
|Sakaryaspor
|12
|6
|4
|2
|18
|13
|22
|5
|5
|Serik Belediyespor
|13
|5
|6
|2
|19
|13
|21
|6
|6
|Karacabey Belediyespor
|13
|6
|3
|4
|18
|12
|21
|6
|7
|Kırşehir Belediyespor
|12
|6
|3
|3
|15
|9
|21
|6
|8
|Etimesgut Belediyespor
|13
|5
|4
|4
|15
|12
|19
|3
|9
|Tarsus İdman Yurdu
|12
|5
|3
|4
|23
|16
|18
|7
|10
|Kırklarelispor
|12
|4
|6
|2
|10
|4
|18
|6
|11
|1922 Konyaspor
|13
|5
|2
|6
|17
|12
|17
|5
|12
|Pazarspor
|10
|5
|1
|4
|19
|17
|16
|2
|13
|Bodrumspor
|13
|4
|3
|6
|26
|22
|15
|4
|14
|Sivas Belediyespor
|12
|3
|5
|4
|18
|18
|14
|0
|15
|Kastamonuspor
|13
|3
|3
|7
|12
|21
|12
|-9
|16
|Mamak FK
|12
|3
|2
|7
|10
|25
|11
|-15
|17
|Pendikspor
|12
|3
|1
|8
|14
|18
|10
|-4
|18
|Elazığspor
|12
|4
|1
|7
|14
|21
|13
|-7
|19
|Bayburt Özel İdare Spor
|10
|3
|0
|7
|8
|17
|9
|-9
|20
|Kardemir Karabükspor
|13
|0
|2
|11
|3
|36
|2
|-33
Fikstür
|03.12.0020
|1922 Konyaspor
|1-0
|Kastamonuspor
|03.12.0020
|Van Spor
|2-2
|Serik Belediyespor
|03.12.0020
|Tarsus İdman Yurdu
|4-0
|Turgutluspor
|03.12.0020
|Sakaryaspor
|P-P
|Elazığspor
|03.12.0020
|Pazarspor
|4-0
|Bayburt Özel İdare Spor
|03.12.0020
|Kırşehir Belediyespor
|3-1
|Sivas Belediyespor
|03.12.0020
|Kırklarelispor
|0-0
|Kardemir Karabükspor
|03.12.0020
|Karacabey Belediyespor
|1-0
|Pendikspor
|03.12.0020
|Eyüpspor
|4-1
|Etimesgut Belediyespor
|03.12.0020
|Bodrumspor
|7-2
|Başkent Akademi FK