Kırşehir Belediyesi şehirler arası otobüs terminalinde çorba ikramı yaptı

Kırşehir Belediyesi, Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde bekleyenler için çorba dağıtımı yaptı.

Kırşehir'de sabah saatlerinde başlayan ve şiddetli tipi ile devam eden yağış sonrası Belediye, Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde bekleyenler için çorba dağıttı. Belediye ekipleri, şehir merkezinde kar sonrası oluşması muhtemel buzlanma için tuzlama çalışmaları yaparak hayatın olağan akışının devamı için önlem aldı.

Öte yandan Vali İbrahim Akın, Ankara-Kayseri karayolu Ortaköy yol kavşağına giderek yapılan denetimler hakkında uygulama noktasında bilgi edindi.

Kaynak: İHA