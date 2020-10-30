Kırşehir Belediyespor - Van Spor maçı CANLI İZLE

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta heyecan son hızda devam ediyor. Üst lige yükselme mücadelesi veren takımlar, her hafta farklı bir futbol heyecanına ortak oluyor. 2. Lig'de 8. haftanın maçları arasında Kırşehir Belediyespor - Van Spor, maçı bulunuyor. Karşılaşmanın tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Kırşehir Belediyespor evinde 3 maçtır kaybetmiyor, toplamda 3 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Van Spor toplamda 3 maçtır kaybetmiyor. Peki, Kırşehir Belediyespor - Van Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta Kırşehir Belediyespor - Van Spor maçı oynanacak. Karşılaşma, 31 Ekim Cumartesi günü saat 13.00'de başlayacak. Zorlu mücadele, Kırşehir Ahi Stadı'nda hakem, Ferhan Kestanlıoğlu yönetiminde geçecek. Ferhan Kestanlıoğlu'nun yardımcılıklarını ise Sedat Bayrak ve Barış Sun üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ve Misli.com'un yayın sponsorluğu anlaşmasının ardından her hafta 2. ve 3. Lig'in bazı maçları Misli.com Android ve IOS uygulamalarından yayınlanıyor. 2. Lig Kırmızı Grup'ta 8. hafta oynanacak olan Kırşehir Belediyespor - Van Spor maçı, Misli.com'un bu haftaki canlı yayın listesinde bulunuyor. Karşılaşma, Cumartesi günü saat 13.00'de Misli.com'dan canlı izlenebilir.

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