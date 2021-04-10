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Kırşehir CHP’ il yöneticilerine Cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma başlatıldı

Kırşehir Cumhuriyet Halk Partisine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçu işlediği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Kırşehir CHP’ il yöneticilerine Cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma başlatıldı

Kırşehir Cumhuriyet Halk Partisi il yöneticilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçu işlediği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

CHP'nin siyasi parti logosu ile billboard ve raketlere asılan afişlerin içeriği itibariyle Cumhuriyet Başsavcılığınca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlatıldığı savcılıkça duyuruldu.

Yazılı yapılan açıklamada, "Soruşturma kapsamında gerekli tespitler yapılarak afişlere CMK hükümleri gereğince suç delili olmaları sebebi ile el konulmuştur. El koyma işlemi afişleri asan firma yetkililerinin afişleri bulundukları yerden çıkararak kolluk kuvvetlerine teslim etmeleri suretiyle icra edilmiştir." Denildi.

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