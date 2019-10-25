Kırşehir Emniyetinden ‘Sporla Yaşıyorum’ projesi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan "Sporla Yaşıyorum" projesi hayata geçti.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, tarafından hazırlanan proje ile çocuk ve gençlerin kişisel ve sosyal gelişimleri, sosyal gelişimlerinin yanı sıra topluma faydalı bireyler olarak yetişmeleri hedefleniyor.

Lisanslı sporcular yetiştirmek amacıyla 7-14 yaş gurubu erkek ve kız öğrencilere 1 yıl sürmesi planlanan taekwondo kursu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Cacabey Gençlik Merkezinde verilecek.

Kendine güvenen ve aidiyet duygusunun gelişmesi ve çocukların becerilerinin arttırılması ise güdülen temel hedefler arasında yer alıyor.

Kaynak: İHA