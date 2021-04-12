Kırşehir imsakiye 2021: Kırşehir iftar vakti saat kaçta? Kırşehir akşam ezanı saati

Her yıl olduğu gibi bu yılda 2021 Ramazan imsakiyesi bolgegundem.com internet haber sitesi üzerinden takip edilecek. İnternet kullanıcıları 81 ilin bilgilerinin yer aldığı imsakiye sayfamız üzerinden yaşadıkları ili ve ilçeyi seçerek ezan saatleri, iftar ve sahur vakitlerine kolay bir şekilde erişebilecek.

2021 KIRŞEHİR İMSAK VAKTİ, SAHUR SAATİ

2021 Ramazan ayının ilk günü olan 13 Nisan 2021 Salı günü oruç tutulmaya başlanacak olan Kırşehir ilinde imsak vakti 04.35 itibariyle başlayacak. Yani Kırşehir sahur saati 04.35 olarak gerçekleşecek. Güneş ise 06.03’de doğacak. Öğle namazı 12.49’de, İkindi namazı ise 16.29’da kılınacak.

2021 KIRŞEHİR İFTAR SAATİ, AKŞAM EZANI VAKTİ

Akşam ezanının okunmasıyla birlikte 13 Nisan 2021 Salı günü ilk iftarın yapılacağı Kırşehir ilinde ikametgah eden Müslümanlar saat 19.25 itibariyle oruçlarını açacaklar. Akşam namazının ardından 20.47’da okunacak yatsı ezanı ile birlikte teravih namazı eda edilecek.

NOT: Sayfada yer alan bilgiler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesindeki imsakiye bilgilerini yansıtmaktadır.

ORUÇ NE ZAMAN BİTİYOR?

Bu yıl Ramazan ayının 26. gününe denk gelen Kadir Gecesi 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü idrak edilecek 2021 Ramazan ayı 12 Mayıs Çarşamba günü son buluyor. 13 Mayıs ise Bayramın birinci günü.

SAHUR SAATİ NEDİR?

Ramazan ayı içerisinde sıklıkla kullandığımız sahur, imsak ve iftar kelimelerinin anlamları aslında çok derin ve manalıdır. Her bir vaktin kendine has özelliği ve vazifesi vardır. Özellikle Ramazan ayında sahur vakti ne zaman biter, imsak vakti ne zaman girer, takip edilmeli ve gerekenler yapılmalıdır.

Sözlükte "kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak" anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir.

Bu vakitten önce gelen sahur ise; kişinin niyetini belli edeceği vakittir. Oruç için niyet kalpten gelir, dil ile söylemek sünnettir. Sahura kalkan bir kişi oruç için gönülden niyet ederek kalkmış olur.

Sözlükte “sabah olmadan önceki vakit, gecenin son üçte biri” anlamındaki seher kelimesiyle aynı kökten gelen sahûr (sehûr, sühûr), dinî bir terim olarak oruç tutmaya hazırlık olmak üzere fecrin doğmasından önce yenen yemeği ifade eder.

Peygamber Efendimizi (s.a.v.); “Sahura kalkın, zira sahurda bereket vardır” sözleriyle sahura teşvik etmiştir.

(Buhârî, “Ṣavm”, 20; Nesâî, “Ṣıyâm”, 18-19, 24; Tirmizî, “Ṣavm”, 17)

İFTAR VAKTİ NEDİR?

İftar; ramazan ayında Allah rızası için tutulan oruçların, güneşin ufuktan kaybolduğu zamanlarda okunan ezan ile açılmasıdır. Yani oruç açma durumudur. İftar, oruç müddeti sona erdikten sonra yenen yemektir. İftar vakti ise, oruç yasaklarının sona erdiği vakit anlamında olup, güneşin batma vaktidir. Bu vakitle birlikte akşam namazının vakti de girmiş olur.

İFTAR AÇMAKTA ACELE ETMENİN FAZİLETİ

İftar açarken acele etmek gerekir. Nitekim Ebû Hüreyre’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur:

“Allah Teâlâ şöyle buyurdu: Kullarımın bana en sevgili olanı, oruç açmakta acele davranandır.” (Tirmizî, Savm 13)

RAMAZAN ORUCU HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR:

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Şevval orucunun hükmü nedir? Ramazan’da tutulamayan oruçlar Şevval orucu niyetiyle tutulabilir mi?

Bozulan vacip ve nafile oruçların kazası gerekir mi?

Ramazanda tutulmayan oruçlar ne zaman tutulur?

Bayramda oruç tutulur mu? Diyanet İşleri Başkanlığı

Sahurda ezan okunurken su içilir mi, yemek yenir mi? Diyanet İşleri Başkanlığı

İmsak nedir? Ne zaman başlar?

Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir? - Diyanet İşleri Başkanlığı

Oruç fidyesi ne demektir?

Oruç tutmamanın şartlan nelerdir? ne zaman oruç tutulmaz?

Kimler oruç tutabilir? Oruç kimlere farz?

Oruç tutmanın hikmet ve faydaları nelerdir?