Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hüdayar Mete Buhara biyografisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi ile Kırşehir Valisi olarak atanan Kırşehir Valisi vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılamaya başlandı. Kırşehir Valisi olarak atanan Hüdayar Mete Buhara kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hüdayar Mete Buhara biyografisi...

HÜDAYAR METE BUHARA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? HÜDAYAR METE BİYOGRAFİSİ

Hüdayar Mete Buhara, 1971 yılında Tokat'ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Tokat'ta tamamladı. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında yüksek lisans çalışması yapmıştır.

İçişleri Bakanlığı tarafından açılan kaymakamlık sınavını kazanarak Tokat'ta Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Daha sonra sırasıyla Almus, Erfelek ve Çatalpınar ilçelerinde Kaymakam vekilliği görevlerinde bulundu. Denizli-Baklan, Kilis-Elbeyli, Aksaray-Ortaköy ve Kütahya-Emet ilçelerinde kaymakam olarak çalıştı.

Bir yıl süreli Muş Vali Yardımcılığı, üç yıl süreli Sivas Vali yardımcılığı ve üç yıl süreli Kütahya Vali yardımcılığı görevlerinde bulundu. İçişleri Bakanlığı Bakanlık Hukuk Müşaviri olduğu dönemde 07.08.2017 tarihinden itibaren Çankaya Kaymakamı olarak atanmasına kadar geçen sürede Cumhurbaşkanlığı OHAL işlemleri İnceleme Komisyonunda görev yaptı.

05.11.2018 tarihli İçişleri Bakanlığı geçici görevlendirme oluruna istinaden 08.11.2018 tarihinde Çankaya Kaymakamı olarak göreve başladı. 26.12.2018 tarihli ve 2018/261sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çankaya Kaymakamı olarak atandı.

12 Mayıs 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kırşehir Valisi olarak atandı.