Kırşehir’de AK Parti İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi listeleri açıklandı KIRŞEHİR (İHA) – Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kırşehir İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi listeleri açıklandı.

A+ A-