Kırşehir’de gölette erkek cesedi bulundu

KIRŞEHİR'de Güzler Sulama Gölet'inde erkek cesedi bulundu.

Merkez Kuşdili Mahallesi Güzler Sulama Göletinde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler cansız bir şekilde suda yatan kişiyi bulunduğu yerden çıkardı. Hayatını kaybeden kişinin Ömer Karakaş (65) olduğu belirlendi. Vücudunda darp ya da yara izi bulunmayan Karakaş'ın cenazesi otopsisi yapılmak Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Kaynak: DHA