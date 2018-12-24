Kırşehir’de hava sıcaklıkları 8-10 derece düşecek

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının yarın itibari ile Kırşehir'de 8-10 derece düşüş göstereceği belirtildi.

Yazılı yapılan açıklamada, "Yarın öğle saatlerinde başlayacak yağışlar akşam saatlerinden itibaren ilçelerimizde kar yağışına dönüşecek. Kırşehir merkezde ise gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur, Çarşamba günü ise kar yağışı beklenmekte Hava sıcaklıkları ise 8-10 derece düşüş gösterecek. Bir hafta süreli ise ilçelerde gündüz sıcaklıkları sıfırın altında gece sıcaklıkları ise - 15 dereceye kadar düşecek.

Kırşehir genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayları beklenmekte can ve mal güvenliği için Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporları dikkate alınmalıdır"denildi.

Kaynak: İHA