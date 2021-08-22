Kırşehir'de kadın cinayeti! Afgan uyruklu kişi, evlenme vaadiyle kandırıldığı söyledi, genç kadını öldürdü!

Kırşehir’in merkez ilçesine bağlı Müftülük Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, saat 23.30 sıralarında Afganistan uyruklu iki kişi B.M.A ve Z.H tartışmaya başladı. Gittikçe şiddetlenen tartışma sonucunda 30 yaşındaki B.M.A yanında getirdiği bıçağı çıkararak kadını çeşitli yerlerinden bıçakladı. 30 yaşındaki Z.H hayatını kaybetti.

EMNİYET EKİPLERİNE HABER VERİLDİ

Olaya şahit olan çevredeki kişilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Z.H'ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldıran sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini ifade etti.

ZANLI YAKALANDI

Olayın ardından kaçan cinayet zanlısı B.M.A., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Ekipler tarafından yapılan olay yeri incelemelerinin ardından, Z.H.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.