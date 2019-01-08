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Kırşehir’de okullara kar tatili

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle Valiliğimizce Çarşamba günü için il geneli tüm okulların 1 günlüğüne tatil edilmesi kararlaştırılmıştır. Kamuda çalışan hamile ve engellilerde izinli sayılacaktır" denil

Kırşehir’de okullara kar tatili

Kırşehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle Valiliğimizce Çarşamba günü için il geneli tüm okulların 1 günlüğüne tatil edilmesi kararlaştırılmıştır. Kamuda çalışan hamile ve engellilerde izinli sayılacaktır" denildi.

Kaynak: İHA

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