Kırşehir’de okullara kar tatili Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle Valiliğimizce Çarşamba günü için il geneli tüm okulların 1 günlüğüne tatil edilmesi kararlaştırılmıştır. Kamuda çalışan hamile ve engellilerde izinli sayılacaktır" denil

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