Kırşehir’de “Pilot Üniversiteler Yönerge Hazırlama Çalıştayı”na katıldı

Kalkınma Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2015 yılında başlatılan Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında Düzce Üniversitesi'nin de içerisinde yer aldığı pilot üniversite seçilen beş üniversite, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde düzenlenen "Pilot Üniversiteler Yönergesi Çalıştayı"ında bir araya geldi.

İhtisaslaşma alanında yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen "Pilot Üniversiteler Yönergesi Çalıştayı"na; Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin ve beş pilot üniversite arasında yer alan Bingöl Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile Uşak Üniversitesi Rektörü katılım sağladı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Senato Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya; pilot üniversite projesinin Türkiye'deki yükseköğretimin değişim projesi olduğunu dile getirdi. Hayata geçirilen bu proje ile Türkiye'de eğitim-öğretim faaliyetleri yürüten üniversitelerin benzeşik olmayacağını ve Türkiye'nin eğitimine yeni bir yön verileceğini söyleyen Prof. Dr. Karakaya, "Pilot üniversite projeleri öncelikle bölgenin ve ülkenin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere hazırlanmış bir projedir. Bu projeleri sadece Yükseköğretim Kurulu (YÖK) değil, hükümet de önemle takip ediyor. Çünkü pilot üniversite projesi Türkiye projesidir." şeklinde konuştu.

Programda, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ve Kırşehir Valisi İbrahim Akın da programın anlam ve önemini anlatan birer konuşma gerçekleştirdiler.

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında düzenlenen "Pilot Üniversiteler Çalıştayı"nda Düzce Üniversitesi'nin yürüttüğü projeler hakkında katılımcıları bilgilendiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin; sağlık ve çevre alanında Düzce Üniversitesi öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmaları katılımcılarla paylaştı. Düzce Üniversitesi'nin yapılan iş birliği protokolleriyle üreticilerle endüstri firmalarını bir araya getirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Şahin, yapılan bu protokollerle üreticilerin ürettikleri tıbbi bitkilerin satış garantisini elde ettiklerini belirtti. Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı ile Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında katma değeri yüksek ürünler üretmeye başladıklarını vurgulayan Prof. Dr. İdris Şahin, ihtisaslaşma sürecinde hem Ar-Ge yaptıklarını, hem de markalaşma aşamasını tamamladıklarını sözlerine ekledi.

Pilot üniversite temsilcileri ile bir arada olmaktan dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, çalıştayın herkes için yararlı geçmesi temennisi ile konuşmasını sonlandırdı.

Kaynak: İHA