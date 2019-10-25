Kırşehir’de Rus Medya Konseyi üyesi 160 gazeteci konakladı

Türkiye'ye gelmiş en kalabalık konuk gazeteci kafilesinden biri olan Rus Medya Konseyi üyesi 160 gazeteci Ankara, Kayseri, Kapadokya, Konya ve Alanya gezileri ile birlikte Kırşehir'de mola verdi.

Ankara'dan sonra Kayseri programı için 85 ülkeden 160 gazeteci, Kırşehir Basın Konseyi Yönetimi tarafından Ağalar Konağı'nda ağırlandı. Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun da katıldığı programda gazeteciler, Kütük Ev'de yapılan gezi sonrası Ağlar Konağı'na geldi. Kırşehir'de yöresel ikramların yapıldığı programda gazetecilere Kırşehir'in 5 bin yıllık tarihi birikime sahip olduğunu ifade eden Kırşehir Valisi İbrahim Akın, "Küresel Gazeteciler Konseyi Kırşehir temsilcisi Sait Yanık'ın böyle bir program organize edeceklerini söylediklerinde bundan memnuniyet duyacağımızı belirttik. Kısa süreli de olsa şehrimizi ziyaret etme fırsatı buldunuz. Umarım daha geniş bir zamanda tekrar sizleri misafir ederiz. Kısa süre içinde Kırşehir ile ilgili olumlu duygularla bu şehirden ayrılacağınıza inanıyorum"ifadelerini kullandı.

Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim, Rus Medya Konseyi üyesi gazetecilerin son dönemlerde artan Türk-Rus ilişkileri açısından da önemsendiğini söyledi. Dim, açıklamasında, "Küresel Gazeteciler Konseyi, misyona uygun olarak Rus dili konuşan gazetecilerimizle birlikte Kırşehir'de olmaktan son derece mutluyuz. Bu topluluk Kırşehir'e ilk defa gelen bir topluluk. Rusya'da kurulan Dünya Rus Medya Konseyi üyeleri, Dünya üzerinde 10 binden fazla üyesi bulunan bir konsey. Sadece Rusya'dan değil. Ankara'da 21. Rus Medya Kongresini gerçekleştirdik. Bu Kongreye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'da katıldı. Kongrenin özellikle son dönemlerde gelişen Rus-Türk ilişkilerini meslektaşlarımızın arasında ki dayanışmaya katkıda bulunmasını diliyoruz"dedi.

"Kırşehir, Anadolu kültürüne ev sahipliği yapan zengin bir şehir"

Kırşehir'in Anadolu kültürüne ev sahipliği yapan bir şehir olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, "Anadolu'da çağlar öncesine dayanan derin bir tarih ve kültür geleneğine sahip Kırşehir, aynı zamanda evrensel anlamda Ahi Evran, Aşıkpaşa, Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli, günümüze geldiğimiz de saz ve söz ustaları Çekiç Ali, Neşet Ertaş gibi büyük kültür, düşünce ve sanat insanlarını yetiştirmiş bir il. Doğruluğu, dürüstlüğü hak ve hukuktan yana olmayı ilke edinen Ahiliğin başkenti Kırşehir'de yine doğruluğu, dürüstlüğü hak ve hukuktan yana olmayı ilke edinen gazetecilik mesleğinin uluslararası düzeyde siz değerli temsilcileri ile bir arada olmak bizler içinde büyük bir gurur kaynağı. Gazetecilik mesleği, büyük zorluklarla yürütülen onurlu ve şerefli bir meslektir. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla ilkelerinden ödün vermeden tarafsız ve objektif haber yapan tüm gazeteciler ve basın yayın organları kutsal bir görev yürütüyorlar. Gazeteciler, toplumun olayları doğru bilmelerini ve bilinçlendirmelerini sağlar, bu anlamda toplumun vicdanı olma görevi üstlenirler. Özgür toplum ancak özgür basın ile mümkün olacaktır. Hiçbir baskı altında kalmadan toplumun doğruyu öğrenmesini ilke edinen gazeteciler bireysel değil, toplumsal çıkarlar doğrultusunda haber yapar ve her zaman haktan ve hukuktan yana duruş sergilerler. Çağımızın en aktif meslek guruplarından biri olan gazetecilik düşünce ve haberleşme özgürlüğünün en önemli unsurudur" diye konuştu.

Kırşehir'de ağırlanan 85 ülkeden 160 gazetecinin konuk olduğu programa Kırşehir Valisi İbrahim Akın, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altunkaya, KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ve yerel basın temsilcileri katıldı. Program, Kırşehir Basın Konseyi Başkanı Sait Yanık'ın yönetim kurulu adına Mehmet Ali Dim'e katılım plaketi vermesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA