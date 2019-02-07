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  3. Kırşehir’de terör örgütü PKK propagandasına 2 gözaltı

Kırşehir’de terör örgütü PKK propagandasına 2 gözaltı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden ve terör örgütü PKK propagandası yaptığı ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Kırşehir’de terör örgütü PKK propagandasına 2 gözaltı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden ve terör örgütü PKK propagandası yaptığı ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırşehir'de jandarma ekipleri Boztepe ilçesi Yenidoğanlı köyünde ve il merkeze bağlı Körpınar köyünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden ve terör örgütü PKK propagandası yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyon yaptı. Operasyonda H.E. ve C.P. isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki kişinin evinde otomatik ruhsatsız av tüfeği 3 telefon, 4 sim kart, 4 tablet USB ve bellek ele geçirildi.

Kaynak: İHA

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