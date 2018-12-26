Kırşehir’de trafik kazası, ölü ve yaralılar var

Kırşehir'de bir yolcu otobüsü aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle şarampole yuvarlandı. Kazada ölü ve çok sayıda yaralı var.

Edinilen bilgiye göre Tunceli'den Ankara istikametine giden bir yolcu otobüsü aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada ölü ve yaralılar olurken, kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kaynak: İHA