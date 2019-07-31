Kırşehir’de Vali Akın, Forklift Simülatör Aracını tanıttı

Vali İbrahim Akın, Meslek Eğitim Merkezinde bulunan forklift simülatör aracının tanıtım programına katıldı.

Programdan sonra açıklamada bulunan Vali Akın, forklift simülatör aracının nitelikli eleman yetiştirmede çok faydalı olacağını söyledi.

Forklift simülatör aracında eğitim alan kursiyerlerin çok daha deneyimli ve tecrübeli olarak eğitimlerini tamamlayarak iş hayatına hazır hale geleceklerini belirten Vali İbrahim Akın, "Kırşehir, Meslek Eğitim Merkezimizde çeşitli alanlarda iş gücü yetiştirmek üzere mesleki eğitim kursları düzenleniyor. Bunlardan bir tanesi de Forklift Operatörlüğü Kursu.

Bu kursların hem teorik hem pratik boyutları var. Kursiyerler teorik ders aldıktan sonra, burada gerçek forklift ile birebir aynı olan araçta uygulamalı pratik eğitime geçecekler. Ahiler Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla Meslek Eğitim Merkezine kurulan simülatör aracında kurs görecekler. Forklift kullanırken uyulması gereken ve yapılmaması gereken bütün hareketleri burada canlı olarak öğrenecekler. Forkliftte meydana gelebilecek kazalar burada uygulamalı olarak görülecek, nelerin yapılmaması gerektiği öğrenilecek. Böylelikle kursiyerler çok daha deneyimli ve tecrübeli olarak eğitimlerini tamamlayarak iş hayatına hazır hale gelecekler. 19 yaşını doldurmuş, operatör sertifikası almak isteyen herkes kurslara başvuru yapabilecek." dedi.

Program, forklift simülatör aracının yetkililerce basına ve katılımcılara tanıtılması ile sona erdi.

Kaynak: İHA