Kırşehir’de yılın ilk bebeği “Erdal” oldu

Kırşehir'de yeni yılın ilk bebeği yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen "Erdal" bebek oldu.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde normal doğumla saat 00.02'de dünyaya gelen bebeğe ailesi Erdal ismi verdi. İl Sağlık Müdürü Suat Türkoğlu, Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Avcu ve diğer sağlık kurumlarının yetkilileri, doğumun ardından Gülendam ve Sıddık çiftini ziyaret ederek, aileyi tebrik etti.

Kaynak: İHA